Abordan en Foro problemática 'Metro'

Con la finalidad de conocer la problemática de la Zona Metropolitana de La Laguna y sus necesidades, se realizó en ciudad Lerdo el foro titulado "Diálogos metropolitanos; Buenas prácticas y Gobernanza", el cual estuvo presidido por la diputada federal por Movimiento Ciudadano y presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas del Congreso de la Unión, María Elena Limón García, con la participación de diputados locales de Coahuila y Durango.

La sede del encuentro legislativo fue el Salón Azul de la presidencia municipal de Ciudad Jardín.

"Jamás había venido la Comisión de Zonas Metropolitanas que presido... Nosotros sacamos el debate de la Cámara, de Palacio Legislativo, para traerlos a las Zonas Metropolitanas, que en todo México existen 74, en dónde viven 50 millones de personas, imaginen la gran problemática que eso significa", explicó Limón.

En su reunión previa con el diputado federal Omar Castañeda y la diputada local Susy Torrecillas, Limón, habló sobre la importancia de que esta zona cuente con recursos, "sin recurso es poesía , no hay nada", expresó.

En dicho foro, explicó, participan también investigadores, asociaciones y sociedad civil, cada uno exponiendo las necesidades de la región.

De acuerdo con Limón, la intención es que los resultados que se obtengan de este primer encuentro, sean llevados al Congreso de la Unión para que a través de Omar Castañeda sean subidos a tribuna en busca de recursos para su realización.

Castañeda, por su parte explicó que tras la eliminación del Fondo para las Zonas Metropolitanas en el 2020, es a través de proyectos específicos como se obtienen los recursos, como ejemplo de ello dijo, está el proyecto de Agua Saludable para La Laguna, en el que se habrán de invertir más de 11 mil millones de pesos.

Así mismo, el diputado federal por Morena, explicó que la intención de la Comisión de Zonas Metropolitanas es impulsar proyectos integrales que lleguen a feliz término y así evitar obras como el Metrobús, que se ha vuelto "interminable".

"A fin de no caer en proyectos como el Metrobús, que tiene siete años y cerca de 3 mil millones invertidos y no ha concluido, no puede ser eso", recalcó Castañeda.

La presidenta de la Comisión, comentó que hablar de Zonas Metropolitanas es hablar de un sin fin de problemas relacionados con: salud, inseguridad, agua, recolección de residuos, entre otros problemas.

"Esta Zona Metropolitana son casi dos millones de personas, implica todos estos problemas, que hoy en este foro saldrán propuestas que tendrán que volverse dictámenes y tendremos que subirlos a la Cámara, para que antes de que aprobemos el presupuesto, podamos trabajar en cada uno de los problemas que tienen", dijo Limón.

Con el apoyo de los alcaldes y la propia diputada Limón, Omar Castañeda aseguró que se traerán proyectos específicos para La Laguna.

"El presupuesto tiene partidas especiales... pero eso apenas lo vamos a discutir, llegó el paquete fiscal que empezaremos a revisar en las próximas semanas", dijo el diputado federal. Aunque adelantó que para Durango se prevé un incremento del 9 por ciento, que se verá reflejado en los municipios.

Comisión

Parte de los diputados federales que integran Comisión de Zonas Metropolitanas:

* María Elena Limón García (Movimiento Ciudadano). Presidenta.

* Raquel Bonilla Herrera (Morena).

* Omar Enrique Castañeda González (Morena).

* Fernando Marín (Morena).

* Shamir Fernández Hernández.