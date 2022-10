Abogados cobraron sin trabajar en Simas

El Simas presentó una nueva denuncia penal en contra de un despacho de abogados que "cobró sin hacer nada".

Lauro Villarreal Navarro, gerente general del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) Torreón, dijo que la firma cobró 16 millones de pesos al organismo operador por realizar cobros extraoficiales en los domicilios con adeudos en el pago de su servicio, de modo que lo hacían los abogados por su cuenta.

"Sin embargo, cobraron y no presentaron nada, no se mejoró el cobro, no presentaron ningún resultado", expresó.

Consideró que hay diversos delitos que se configuran en este sentido, como lo son fraude, uso indebido o abuso de confianza.

Por su parte, el alcalde, Román Alberto Cepeda González, dijo que todas las denuncias están corriendo debidamente y que el seguimiento tocará a la Fiscalía General del Estado.

"Sí estamos haciendo lo que nos toca hacer, en función de las responsabilidades que tenemos como administración pública, en Simas y en otras direcciones también", expresó.

Refirió que son varias las denuncias que se han presentado, en el marco de la entrega-recepción, y esto ha derivado en dos detenciones.