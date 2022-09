Aaron Judge y la increíble historia de ser un hijo adoptado

Aaron Judge sigue robando todo protagonista en la Liga Americana con los Yankees de New York. El Bombardero del Bronx ya suma 60 cuadrangulares en la temporada y el pelotero estadounidense tiene una historia digna de ser contada.

El aspirante a MVP en la Americana, tuvo un pasado que merece ser contado. Aquel niño nacido el 16 de abril de 1992 en Linden, California, nunca conoció a sus padres biológicos. El "Juez" fue adoptado al día siguiente por una pareja de maestros en la escuela de San Joaquín County.

Patty y Wayne Judge, quienes ya habían adoptado otro niño cuatro años antes y al que llamaron John, hoy en día maestro de inglés en Corea del Sur y hermano mayor de uno de los bateadores más temibles en Grandes Ligas.

Pero la verdad siempre sale o, en este caso, el pequeño Judge de 10 años la descubrió. La curiosidad e inocencia de Aaron lo llevó a preguntarles a sus papás algo que tarde o temprano llegaría:

"Tenía unos 10-11 años y realmente no nos parecíamos, así que comencé a hacer preguntas. Me dijeron que era adoptado y respondieron todas mis preguntas, y eso fue todo. Estaba bien con eso. Realmente no me molestó porque son los únicos padres que he conocido", declaró Judge en una entrevista.

Aquel niño que practicaba basquetbol, futbol americano y todas las disciplinas que su corpulenta figura le permitiera, acepto su presente y en la actualidad, siguen agradeciendo a la vida los padre que lo eligieron sin deseos de conocer a su progenitores. "Tengo un par de padres, los que me criaron. Así es como es. Algunos niños crecen en el estómago de su mamá; Crecí en el corazón de mi mamá. Ella siempre me ha mostrado amor y compasión desde que era un bebé. Nunca he necesitado pensar diferente o preguntarme sobre nada", explicó.

Por ahora, Judge solo piensa en pegar su jonrón 61 e igualar el récord de su ídolo Barry Bonds. Esta noche podría ocurrir ante sus acérrimos rivales, los Boston Red Sox.