A semana de elecciones, Morena se perfila para ganar 4 de 6 gubernaturas: sondeo

A una semana de las elecciones en México en las que se renovarán las gubernaturas de los estados de Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), del presidente Andrés Manuel López Obrador, se perfila para ganar 4 de las 6 en disputa, con el permiso y la ayuda de la oposición.

"Las tendencias se ven muy claras y fuertes para Morena en Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; Aguascalientes es seguro que el Partido Acción Nacional (PAN) lo retiene y en Durango el pronóstico es reservado", dijo en entrevista con Efe el experto en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Gustavo Martínez Valdés.

Esas tendencias, que se dieron casi desde el inicio de las campañas el 3 abril, y que citó el especialista, se han mantenido y son las mismas que se han venido registrando en las últimas semanas por distintas casas de encuestas.

AYUDA DE LA OPOSICIÓN

"Pero más que un avance de Morena en los estados en los que lleva ventaja, habría que preguntarse qué papel están jugando algunos actores políticos a nivel local y eso nos daría más pistas para entender que está pasando con la oposición en el actual Gobierno", añadió.

El académico puso como ejemplo los casos de Oaxaca e Hidalgo, estados gobernados, respectivamente, por Alejandro Murat y Omar Fayad, políticos del otrora hegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes no han intervenido, o lo han hecho muy poco, en la elección para favorecer a su partido.

"Murat porta la bandera de no meterse de lleno en los comicios apoyando a su partido y eso de alguna manera beneficia a Morena y en el mismo caso está Hidalgo con Fayad. Ambos tienen esta postura de no meter las manos en favor de su partido y es interesante cómo tampoco se contrapuntean con el Gobierno que dirige López Obrador", expuso.

En una idea básica para el también investigador y académico, "los gobernadores (algunos) de la oposición no están jugando a favor de su partido, están actuando neutrales, pero esa actitud beneficia directamente a Morena y sus coaliciones".

Las elecciones del 5 de junio, a las que están convocados casi 12 millones de mexicanos, ocurren un año después de las elecciones intermedias, celebradas el 6 de junio de 2021, en las que la coalición oficialista liderada por Morena logró imponerse en 11 de las 15 gubernaturas estatales que estaban en juego.

LA IMAGEN DE LÓPEZ OBRADOR

A decir de Martínez Valdés, el potencial triunfo de Morena se ha cimentado, como en la presidenciales de 2018 y en la intermedias de 2021, en la imagen de López Obrador, quien sigue siendo el principal activo de su partido para sumar votos, además de la aplicación de programas sociales.

"El liderazgo de López Obrador sigue siendo bastante reconocido a nivel país, es un activo presente y a favor de Morena y sigue arrastrando voto, pero otra cosa que arrastra muchos votos son los programas sociales promovidos por el propio López Obrador", señaló.

Entre ellos se encuentran programas de ayuda a personas de la tercera edad, a jóvenes a través del programa de aprendices en empresas Jóvenes Construyendo el Futuro, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar, además del Programa de Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, entre otros.

"Todo ese caudal de programas, de transferencias directas pero universales, siempre tienen un arrastre muy fuerte y en realidad los programas sociales como incentivo son más fuertes que la práctica de la compra del voto que no es tan eficiente como las políticas sociales, que seguirán existiendo a pesar del gobernante en turno", expuso Martínez Valdés.

FUNCIONARIOS PROMOTORES

A inicios de esta semana, los dirigentes de los partidos PAN, PRI y de la Revolución Democrática (PRD), Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, juntos como coalición Va por México, denunciaron ante el Tribunal Electoral al secretario de Gobernación, Adán Augusto López; a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al canciller Marcelo Ebrard, por intervenir en los procesos electorales en los seis estados.

En los últimos fines de semana y en este que corre, los citados funcionarios han acudido a actos de apoyo a candidatos de Morena en diversas entidades. Sin más, Ebrard estará este fin de semana en Oaxaca y Sheinbaum y López viajarán a Tamaulipas.

Los opositores buscan que los casos sean atraídos por la Fiscalía General de la República (FGR), pues según ellos se ha hecho uso indebido de recursos públicos, entre otras faltas que, dijeron, hasta ameritan cárcel.

"Pedimos que saquen las manos del proceso, está estrategia se realiza desde Palacio Nacional", dijo Moreno, mientras que Cortés, aseguró que los candidatos de oposición han sido amenazados no solo por integrantes de Morena, sino también por el crimen organizado.

En su turno, Zambrano pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que en los seis estados se prohíba la transmisión de las conferencias matutinas del presidente López Obrador, esto al considerar que eso podría incidir en los resultados electorales.

Precisamente, el pasado martes en su conferencia de todos los días, López Obrador llamó a la población, donde va a haber elecciones, a "que participe, que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar, meter miedo, eso lo hemos padecido durante mucho tiempo (buscan) que la gente no salga" y dijo que "entre más participación, menos fraude".

"No me vayan a multar los del INE pero no estoy pidiendo el voto a favor de nadie, sino nada más que participemos porque es muy importante la democracia", expuso.

Además de las elecciones para gobernador en los seis estados, en Durango se elegirán presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, y en Quintana Roo diputaciones locales. En total, estarán en juego 436 cargos de elección popular.