A proceso, paramédico por extorsión a mujer en Parras

Un hombre que se desempeñaba como paramédico de la Cruz Roja en Parras de la Fuente, fue vinculado a proceso, luego de que fuera acusado de haber amenazado a una mujer con difundir sus fotografías íntimas.

Fue la semana pasada que se llevó a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra de José "NN" en el Centro Penal de Justicia en Saltillo bajo la causa penal número 850/2021 por el delito de violación a la intimidad.

De acuerdo a la carpeta de Investigación, José, quien se desempeñaba como enfermero de Cruz Roja de Parras de la Fuente, habría amenazado a una mujer con difundir sus fotos desnuda, mismas que obtuvo de un compañero.

Lo anterior, con el objetivo de conseguir dinero a cambio de entregar las fotografías.

Fue en el mes de noviembre de 2022 que intentó extorsionar a la víctima con difundir fotos, por lo que decide denunciar.

Tras presentarse pruebas en su contra, la juez de control determinó dictar auto de vinculación a proceso de José, por los delitos de violación a la privacidad, a la imagen o intimidad personales, extorsión y amenazas, previstos y sancionados por los numerales 272, fracción III, 332 y 265, del Código Penal del Estado.

Como medida cautelar se determinó no acercarse a la víctima y no salir del país, por lo que tendrá su proceso en libertad.

De acuerdo Ricardo Troncoso, defensa de la víctima, resta capacitación a autoridades que laboran en la Delegación San Pedro de las Colonias de la Fiscalía General del Estado en Perspectiva de Género, pues el caso no había llegado a la vinculación.

De acuerdo a lo que explicó, éste no fue vinculado por parte del juez de control, no obstante, el Ministerio Público, no apeló la no vinculación que fue determinada.

Fue hasta que la defensa presentó las pruebas pertinentes y los motivos suficientes para que la juez determinará la vinculación y se iniciara un proceso en contra de José.