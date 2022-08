A la ciudadanía

Seguimos tocando puertas para ver si tocamos corazones y logramos abrir mentes, en esta ocasión sobre la advertencia que hacen una docena de científicos de todo el mundo que acaban de publicar un artículo científico bajo los auspicios de la Universidad de Cambridge, que se titula Climate Endgame (el Final de la Partida del Clima en español) el estudio se acaba de publicar en la revista Científic Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). El cual está causando revuelo porque sale precisamente en el verano mientras nos sancochamos en las olas de calor y en las islas de calor que suelen formarse en las zonas urbanas, generalmente por falta de vegetación y excedentes de concreto, así como por el calor que producen las actividades humanas.

El estudio alerta sobre la necesidad de explorar los escenarios catastróficos del aumento global de la temperatura.

La idea básica de la discusión que inician los científicos es que el debate que se ha centrado en el impacto del aumento de las temperaturas entre 1.5 y 2.0 grados centígrados respecto a la temperatura de la era preindustrial, y que corresponde al límite fijado en los acuerdos de París, está lejos de que se cumpla ya que la proyección real con la tendencia actual es de un aumento entre 2.4 y 3 grados a finales de siglo.

De acuerdo con el estudio, el peor escenario posible supondría que más de 2000 millones de personas, aproximadamente el 25% de la población mundial, estarían expuestos en el 2070 a calor extremo, advierten además los científicos graves riesgos para la salud humana y la seguridad alimenticia, así como de consecuencias políticas y sociales.

Los autores del artículo científico comentan que la temperatura media anual de la tierra que permitió la estabilización del clima era de aproximadamente 13 grados en el periodo conocido como Holoceno. Esto, indican, permitió el desarrollo de las primeras sociedades agrícolas.

La temperatura mencionada para finales de siglo de 3 grados de aumento era común en el Pleistoceno, hace 2.6 millones de años. Por eso advierten los científicos: "No podemos afrontar un cambio climático acelerado y, al mismo tiempo, ponernos una venda en los ojos ante el peor escenario posible y resistirnos a evaluar los riesgos". Y urgen al IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) a que dedique su próximo informe a la evaluación del impacto catastrófico de las altas temperaturas para concienciar a la opinión pública.

Johan Rokstrom, que es coautor del estudio citado comenta: "Nuestro Planeta Funciona como un Sofisticado y frágil organismo" por eso, mientras más sepamos como funciona el planeta, mayores serán los motivos para preocuparnos, concluyen los científicos.

La epidemióloga Kristie Ebi, especializada en el impacto de las temperaturas en la salud, que es colaboradora del estudio, urge ha realizar estudios interdisciplinarios " para entender cómo el cambio climático puede disparar los niveles de mortalidad.

"Los caminos hacia el desastre no se limitan al impacto directo de las altas temperaturas, sino que pueden tener efectos como conflictos bélicos, hambrunas, crisis financieras o nuevas enfermedades"

El final de Partida advierte sobre el riesgo de hambre para la población mundial, todo esto por causa del efecto de cambio climático sobre el incremento de las temperaturas, impactando a la producción agrícola y comercialización alimentaria". Así mismo, la "reducción de hábitats por sequías puede afectar a las especies de fauna y flora global y a la propagación de infecciones"

Al mismo tiempo que se publica el artículo científico comentado antes, nace el libro Hothouse Earth (Tierra invernadero) cuyo autor Bill McGuire es geofísico, climatólogo y vulcanólogo y, es miembro del Natural Hazard Working Group (Grupo de Trabajo sobre peligros Naturales) del Colegio de Londres, Inglaterra. En opinión de este autor se ha rebasado ya el punto de no retorno y que sólo nos queda adaptarnos al mundo más caliente que hemos contribuido a crear.