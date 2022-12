A despejar dudas

os Guerreros del Santos Laguna sostendrán esta noche su tercer ensayo futbolísitico de la pretemporada, al enfrentar a los Cañoneros del Mazatlán FC, en compromiso correspondiente a la Copa Por México; el partido se realizará en el estadio Jalisco, de la ciudad de Guadalajara, en punto de las 21:00 horas.

NECESITAN GANAR

Para el equipo de Eduardo Fentanes, el duelo de esta noche representa la oportunidad de conseguir su primera victoria en la etapa precompetitiva, pues previamente, dentro de ese torneo amistoso, registró un empate sin goles ante Atlas y una apabullante derrota de 4 por 0 frente a las Chivas. Así que, aunque se trate de un partido en el que no hay puntos en juego para una competición oficial, los albiverdes buscarán a toda costa una victoria que les permita crecer en confianza, de cara al inicio del torneo Clausura 2023.

Los Cañoneros, dirigidos por Gabriel Esteban Caballero, están buscando mejorar su rendimiento colectivo dentro de esta pretemporada y hoy deberán lucir sus jugadores importantes en ofensiva, como Marco Fabián de la Mora, Jefferson Intriago y Miguel Sansores. Por su parte, Santos podría tener en la cancha a Félix Torres, recién llegado desde Qatar, donde disputó la Copa del Mundo, así como Juan Brunetta haciéndose cargo de la ofensiva lagunera, que tendrá a Harold Preciado y Eduardo Aguirre como principales referencias.

Ambos equipos tendrán la tranquilidad de jugar sin presión procedente de las gradas, ya que el partido se jugará a puerta cerrada, por decisión de los organizadores del torneo, por lo que, para seguir las incidencias del partido, los santistas tendrán que recurrir a los canales de televisión privada TUDN y Sky Sports, donde se tendrá la transmisión del partido.

CARLOS, ENFOCADO

Previo al compromiso de esta noche, el guardameta santista, Carlos Acevedo, compareció en conferencia de prensa en Guadalajara, donde dijo estar consciente de que los aficionados y los propios jugadores santistas ya quieren victorias en la pretemporada: "Tuvimos un mal partido contra Chivas. Nos dolió. Sabemos que es pretemporada y la afición no lo merece, pero es importante ir soltando las piernas. Conforme pase el tiempo vamos a ir mejorando línea por línea y como grupo queremos pelear los puestos de arriba. Lo más importante es superar esa marca", sentenció.

Señalado por muchos mexicanos como uno de los guardametas que debían estar en Qatar 2022, del que finalmente quedó relegado, el portero lagunero no ocultó su desilusión por no haber cumplido ese sueño aún, pero confía en que el tiempo le permitirá conseguir ese objetivo: "Tengo sueños e ilusiones por cumplir. El hecho de no estar en el Mundial, emocionalmente me dolió. Quise cambiar el chip y lo tomé como una motivación el no ir, entonces me puse a chambear al máximo, sigo trabajando muy fuerte para cumplir mis objetivos. En selección viene un nuevo proceso y pueden venir cambios, tengo que estar preparado mental y físicamente para si se presenta una oportunidad hacerlo de la mejor manera".

"Fui muy bendecido, hace un año que se me dio el debut en Selección y el simple hecho de poder estar en esos nombres de posibles porteros que pudieran ir al Mundial me llena de orgullo; me siento orgulloso de lo que conseguí y estoy consiguiendo, de conocer a grandes arqueros. Obviamente, me hubiera encantado que fueran mejores resultados, sobre todo por el esfuerzo que hacen y la manera en que los admiro a los tres. Pero es parte del futbol, parte de la vida y hay que estar preparados para lo que viene", declaró tranquilo.

"A mí me ha funcionado mucho el fijarme objetivos, tener mis metas claras. Así como he trabajado durante toda mi carrera, lo sigo haciendo al máximo. Es importante cuidar detalles: alimentación, tema mental, estar bien con la familia, esto influye dentro del campo. Hoy en día me estoy enfocando en tener al máximo todo para, en dado caso que se dé una oportunidad, hacerlo de la mejor manera posible", agregó el lagunero.

ADMIRACIÓN A OCHOA

Con el veterano Guillermo Ochoa emigrando a Italia para vivir una nueva etapa en el futbol europeo, Acevedo le profesó admiración y respeto: "Le deseo el mayor de los éxitos a "Memo" (Ochoa), eso habla de un ejemplo, de un ganador, un gran líder que a pesar de todo lo que ha conseguido, el buscar una aventura en Europa es algo de admirar. Que le vaya muy bien y que ponga, como siempre lo ha hecho, el nombre de México en lo más alto. Estoy muy orgulloso como mexicano, como joven arquero, que alguien de su trayectoria decida tomar otra oportunidad en Europa. Me da mucha felicidad, es un ejemplo para nosotros los mexicanos. Los insultos los recibimos todos. Hay gente que te va a querer, hay gente que no y él tiene sus argumentos. Cinco copas del mundo, ya quisiéramos una. Desearle lo mejor, que le vaya bien y es un claro ejemplo. Ya quisiéramos jugar en la liga italiana, la francesa, la española como lo ha hecho él".

Cuestionado sobre los señalamientos de diversos periodistas nacionales, que lo ubican como objeto del deseo de clubes importantes de la Liga MX, Acevedo atajó: "No dejan de ser rumores. Siempre se viven durante estas fechas el futbol de estufa. Yo estoy muy contento en Santos, muy ilusionado con el nuevo torneo y trabajando al máximo para dar resultados a mi club".

LUCHARÁ POR SELECCIÓN

Al iniciar un nuevo proceso mundialista para la Selección Mexicana, Carlos no esconde su anhelo de un día ser el guardameta titular del Tri, pero afirmó que va día a día y enfocado en tener una mentalidad positiva, muy importante para la confianza que deben poseer los arqueros: "Quedan tres años y medio todavía. No sabes lo que pueda pasar, a lo mejor hoy estás bien y en seis meses no. Yo vivo el presente y es seguir mejorando, sumando minutos y las actuaciones de cada fin de semana. No veo desventajas en no estar en un equipo mediático, porque me estoy enfocando en el día a día. Esa es la manera de hacer las cosas bien, estar enfocado en lo que quieres, no cambiar tu esencia. El tema mental es complicado, sí hay comentario positivo, pero hay gente a la que le caes mal. Hay que ser neutral: no eres ni el más bueno cuando tienes una buena actuación, ni el más malo cuando recibes muchos goles. Eso como mexicano es importante transmitirlo, sobre todo a los jóvenes o a quienes están luchando por un puesto en Selección Mexicana".

"En las redes sociales no es sencillo recibir (mensajes) que eres el más bueno y luego que eres el más malo. A mí me gusta exigirme al máximo, al recibir goles ver qué se pudo haber hecho mejor. Eso es lo que necesita el mexicano: ser autocritico, evitar que te elogien y creerte algo que en realidad no eres. Así he sido toda mi vida. Va por un tema de mentalidad. Somos 120 millones de mexicanos y hay millones de jugadores con muchísima calidad y talento. Dejar cosas a un lado por hacer bien tu trabajo, porque hay muchas distracciones en México, sobre todo siendo jugador, no hay que hacernos de la vista gorda. Pero depende de cada uno transmitir los objetivos, qué es lo que quieres. Hoy en día, firmas un contrato con un buen sueldo y dejas de entrenar, dejas de trabajar. El gusto y los lujos que podamos tener como jugadores debe equilibrarse. Trato de hablarlo con mucho respeto, pero va por un tema de mentalidad. Me toca transmitir que las cosas se pueden hacer siempre y cuando se haga de forma correcta. Es importante cambiar la mentalidad", complementó el centrado guardameta albiverde.