¡A callar! Unión Laguna barre en la serie anual a los Mariachis de Guadalajara

Explosiva artillería de 5 cuadrangulares, llevó a los Algodoneros de Unión Laguna a vencer anoche a los Mariachis de Guadalajara con pizarra de 9 carreras a 6, para llevarse por limpia la serie disputada en el Estadio Panamericano, de este municipio jaliciense.

Los Guindas sacaron la escoba por segunda ocasión en el año ante los Mariachis en su propia casa y también sumaron 6 victorias consecutivas para mantenerse firmes en puestos de playoffs, cuando restan 9 juegos en la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol. El juego estaba pactado para comenzar a las 19:30 horas, pero una fuerte lluvia se dejó sentir sobre el Estadio Panamericano desde las 17:45 horas y la espera se prolongó hasta las 22:00 horas que se cantó el "Playball", luego de que se colocaran las lonas y el terreno de juego fue puesto en aptas condiciones por parte del capaz staff de mantenimiento del estadio.

OTRO ATAQUE TEMPRANO

Tal y como había sucedido en las dos noches anteriores, los Algodoneros tomaron ventaja en el marcador desde temprano, atacando los lanzamientos del derecho Néstor Anguamea, para anotarle par de carreras durante la misma primera entrada. Edgar Robles dio la voz de ataque con imparable hacia el jardín central, Nick Torres lo imitó y enseguida, Yangervis Solarte disparó sencillo al derecho, que aprovechó "El Conejo" para timbrar la carrera de la quiniela, mientras que Torres llegó hasta tercera base.

El ataque continuó con una rola de "Jesse" Castillo por primera base, trató la defensiva local de concretar un doble play invertido, pero el tiro de regreso a primera fue abierto y permitió a Castillo colocarse en la inicial, mientras que Torres anotó la segunda para los Guindas. Aunque Anguamea colgó la argolla en el segundo inning, los de La Laguna volvieron a castigarlo con par de anotaciones en la tercera tanda, cuando ya había par de outs, Allen Córdoba pegó un monumental cañonazo por todo el jardín izquierdo, su quinto cuadrangular de la temporada encontró en los senderos a Torres, por lo que el juego se puso 4 por 0.

SE ACERCAN LOS DE CASA

El derecho Josh Corrales abrió el juego por los Guindas y aunque se metió en algunos problemas, logró colgar tres argollas, auxiliado por par de jugadas de doble play, sin embargo, ya no salió a lanzar la cuarta entrada, aquejado por una contractura en su espalda, que según el reporte médico, no sería grave y hoy se volverá a realizar una valoración a la salud del lanzador. Entró al relevo el zurdo Jordan Guerrero y no lo pasó del todo bien, pues los Mariachis reaccionaron para entonar una serenata de tres carreras.

Wilin Rosario inició la ofensiva con sencillo al central y enseguida, Fernando Pérez atizó doblete por todo el jardín derecho, Sergio Pérez pegó elevado de sacrificio al central, con el que Rosario anotó en "pisa y corre" la primera rayita para los dueños de casa. Con Kevin Zamudio bateando, Guerrero lanzó un wild pitch que golpeó en el pie al cátcher Fernando Flores, la bola le quedó muy lejos al receptor y lo aprovechó Pérez para anotar desde segunda base.

Zamudio terminó por negociar la base por bolas y ahí terminó la actuación de Guerrero, relevado por Alberto Leyva, quien no logró detener la rebelión, pues Jesús Sucre le pegó sencillo al central, con lo que anotó Zamudio la carrera que puso muy cerca a los Mariachis, quienes todavía llenaron la casa, pero Leyva resolvió al dominar a Luis Sardiñas con elevado al prado derecho.

TIERRA DE POR MEDIO

Anguamea terminó su actuación luego de lanzar 4 innings y en el quinto llegó al relevo Jesse Estrada, para tratar de mantener a los Mariachis a una carrera de distancia, sin embargo, no logró su objetivo, pues el venezolano Solarte pegó un tremendo cuadrangular por todo el bosque de la derecha, se llevó en las espuelas a Torres y con su jonrón 14 de la temporada, puso el juego 6 por 3.

Contra el relevo de Rafael Pineda, los de casa anotaron una más durante el cierre del sexto inning, cuando Leo Heras pegó sencillo al izquierdo que llevó a Sucre a anotar desde tercera. Sin embargo, los Algodoneros recuperaron esa carrera en la apertura de la fatídica séptima, gracias a cuadrangular solitario de Nick Torres, quien se llevó la barda del central para llegar a 12 bambinazos en la campaña; una entrada más tarde, Alex Flores la parqueó por el izquierdo para redondear su gran serie y llegar a 7 jonrones en la campaña.

Respondieron los jalicienses en el cierre, ante titubeante relevo de Peter Tago, recibido por sencillo de Christian Ibarra y el propio pitcher cometió error tras un batazo corto de Sucre, Ibarra anotó en esa jugada y Sucre también lo haría, aprovechando imparable de Leo Heras. Para la novena, Yangervis Solarte redondeó su gran noche al castigar al zurdo Oscar Félix, le prendió una curva para depositar la esférica del otro lado de la cerca del izquierdo, su segundo jonrón del juego y el número 15 del año.

Josh Lueke cerró el telón en la novena al colgar el cero, auxiliado por un doble play para terminar el juego y apuntarse su salvamento número 22 de la temporada. Loiger Padrón se apuntó su séptima victoria de la temporada en labor de relevo de una entrada y un tercio; Néstor Anguamea se llevó la derrota al trabajar 4 entradas de 4 carreras. Los Algodoneros iniciarán serie esta noche ante los Rieleros en Aguascalientes, con juego que comenzará a las 19:30 horas.

15

JONRONES

acumula en la temporada Yangervis Solarte, líder de los Algodoneros.