Markin López se entrega a sus paisanos

Sus paisanos lo habían visto en la TV o las plataformas, pero no habían sido testigos de su trabajo en vivo hasta este sábado.

Por primera vez, el actor lagunero, Markin López, mostró su talento histriónico en su tierra gracias a la obra Vuelo 2403, inspirada en la novela La cosmética del enemigo de Amélie Nothomb; la adaptación corrió a cargo de Nestor Galván.

Fue el majestuoso Teatro Isauro Martinez el que recibió a López y a Fermín Martínez, reconocido actor que se volvió un gran mentor para el gomezpalatino.

"No he dormido de los nervios, pero de esos nervios bonitos que me harán sacar la casta; y es que me emociona bastante poder actuar ante mi gente y en un teatro tan majestuoso, en el que recuerdo que la última vez que estuve ahí fue para una graduación del colegio donde estudié", dijo Markin en una pasada entrevista con El Siglo de Torreón acerca de la presentación que por fin pudo efectuar anoche.

Las puertas del recinto cultural abrieron a las 18:30 horas. Poco a poco, hombres y mujeres ingresaron para tomar sus asientos y esperar la anhelada, "tercera llamada".

María Gónzalez Salas, ganó sus boletos a través de una dinámica en redes. Dijo que es fan de Markin por su trabajo en Vecinos.

"Yo lo veía como 'Rocko' ahí en esa serie, pero no sabía que era lagunero, qué dicha saberlo. Me hace mucho reír en Vecinos", manifestó emocionada María.

Al dar las 19:05 horas, comenzó la función. El público calló y fijó su atención hacia el escenario y los actores, quienes estaban a punto de llevarlos por un viaje en el Vuelo 2403.

En la trama, López encarna a "Jerome Angust", un hombre de negocios que se encuentra en la sala de espera de un aeropuerto a punto de abordar su vuelo con destino a la ciudad de Barcelona, de pronto un desconocido se presenta ante él con una conversación poco usual.

El público fue testigo de cómo, "Jerome" trató e evadirlo, pero un retraso indefinido en el vuelo lo lleva irremediablemente a escucharlo.

Entre anécdotas y oscuros recuerdos entre los que destacaron una aparente violacion y una terrible muerte, esa persona de nombre "Textor Texel" (Fermín Martínez) lo envuelve en un viaje en donde nada es lo que parece.

Al final del montaje, los asistentes quedaron impávidos tras conocer el desenlace que contó con el apoyo de tres actores más.

Algo que llamó la atención de este trabajo escénico es que contó con la presencia de laguneros en el escenario, quienes se volvieron compañeros en la sala de espera del aeropuerto en donde se toparon "Jerome y Textor".

La puesta en escena, llevó a los espectadores a una experiencia teatral que los confrontó con situaciones que les parecían indiferentes o habían olvidado.

A escena

