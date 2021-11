Mónica Naranjo vuelve a ser chica bicolor en su nuevo video Lágrimas de un ángel

La cantante, Mónica Naranjo, ha vuelto a teñirse el cabello de dos colores, tal y como ocurrió en sus inicios profesionales.

Con motivo de la salida de su nuevo sencillo, Lágrimas de un ángel, la española presentó el video oficial del mismo en el que luce una melena en tonos blanco y ocre.

“Aún hoy hay mucha gente que me recuerda como la “cantante esa del pelo de dos colores. Esa mujer ha crecido, evolucionado y madurado. Me siento más fuerte y libre y, a su vez, cuando quiero, me convierto en niña y juego con mi pasado.

“Ahora el bicolor es ocre y blanco. Más calmado y plácido, pero más sabio y equilibrado”, posteó en una foto publicada en sus redes sociales.

Lágrimas de un ángel, formará parte de su siguiente disco de estudio, el cual estaría listo para el año que entra.

Hace unos días, Naranjo anunció una serie de presentaciones por la República Mexicana. El más cercano a La Laguna tendrá lugar el 28 de enero en la Arena Monterrey.

