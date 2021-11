El titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, acudió este viernes ante la Cámara de Diputados, en un hecho inédito, entre reclamos sobre salarios e injerencia en labores que no le corresponden.

Córdova compareció ante los diputados después de que el órgano legislativo le extendiera una invitación para explicar por qué el Instituto Nacional Electoral (INE) ha pedido más de 24,000 millones de pesos (unos 1,180 millones de dólares) para el presupuesto del próximo año.

Sin embargo, durante una sesión que se prolongó por varias horas, varios diputados sacaron a relucir otros temas como los altos salarios de los miembros del consejo general del INE, presidido por Córdova.

"¿Por qué no te lo bajas (el salario)? Porque ustedes no viven en el México de los 30 millones que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Ustedes no entienden la austeridad republicana que esta pidiendo el pueblo de México", preguntó a Córdova el diputado Óscar Cantón, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Varios diputados de Morena y del Partido del Trabajo aseguraron que los salarios de Córdova y el resto de consejeros triplican el del presidente López Obrador, que ronda los 100,000 pesos (unos 4,900 dólares).

Por otra parte, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, dijo que Córdova debería renunciar por "su actitud racista, clasista y majadera" y pidió un juicio político en su contra.

Otros acusaron al INE de tratar de ejercer como cuarto poder más allá del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y de haber pretendido tomar facultades que corresponden a la Cámara de Diputados, algo que el titular de este organismo autónomo justificó diciendo que hay huecos legislativos que tienen que llenarse para el correcto desarrollo de las elecciones.

"Hay omisiones legislativas que lastiman el proceso electoral. Al INE no le tocaba hacer lineamientos pero los tuvo que hacer", dijo el presidente del organismo.

Durante toda la comparecencia hubo un ambiente de tensión con gritos e insultos incluidos que fue controlado por momentos para que los diputados pudieran realizar las preguntas a Córdova y para que él respondiera, aunque con interrupciones.

Sobre el tema principal de la comparecencia, el titular del INE detalló que solicitaron para el ejercicio 2022 un presupuesto de 24,000 millones de pesos (unos 1.180 millones de dólares).

Detalló que son tres los rubros principales en los que se divide: el financiamiento público de los partidos políticos, el presupuesto precautorio y el presupuesto institucional.

Los partidos de la oposición como el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) mostraron su apoyo a Córdova y alabaron la independencia del organismo.