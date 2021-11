Ariana Grande protagonizará la adaptación al cine de Wicked

Ariana Grande y Cynthia Erivo serán las protagonistas de la adaptación al cine del musical Wicked que está preparando Universal.

Ambas artistas anunciaron este jueves su incorporación a esta película en sus cuentas de Instagram.

El cineasta Jon M. Chu, que triunfó con la comedia romántica Crazy Rich Asians (2019), se ocupará de dirigir esta cinta.

Chu tiene experiencia en llevar musicales a la gran pantalla ya que este año estrenó In the Heights de Lin-Manuel Miranda y Quiara Alegría Hudes, que contó con un reparto muy latino que encabezaron Anthony Ramos y Melissa Barrera.

Wicked es un musical de Broadway que gira en torno a las brujas de The Wizard of Oz (1939).

Erivo dará vida a "Elphaba" mientras que Grande interpretará a "Glinda".

Se trata del primer gran papel en Hollywood de Ariana Grande, una de las estrellas del pop más importantes de la actualidad y a la que este año se le podrá ver con un pequeño personaje en la película Don't Look Up de Adam McKay (The Big Short, 2015).

Por su parte, Erivo fue candidata al Oscar a mejor actriz por Harriet (2019) y brilló como Aretha Franklin en la serie Genius.