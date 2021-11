Rescatan cuerpo sin vida que flotaba en las aguas del río Bravo en Acuña

Elementos del Grupo Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), asignados al municipio de Ciudad Acuña, llevaron a cabo el rescate del cuerpo sin vida de un hombre, el cual flotaba en las aguas del río Bravo en las inmediaciones de la colonia Benito Juárez; hasta el momento se desconocen los generales de la víctima y las causas de su fallecimiento.

Se trata de una persona del sexo masculino, mayor de edad, sin embargo, no se pudo establecer la identidad de la víctima; debido a que no portaba documento alguno. Al momento de recuperar el cuerpo y llevarlo a la orilla del río del lado de México, las autoridades se dieron cuenta de que no portaba mayor prenda que una trusa de color azul.

Derivado de lo anterior, se considera que pudiera tratarse de un migrante, desconociéndose su nacionalidad, que intentó cruzar hacia los Estados Unidos, sin embargo, se iniciaron con las investigaciones correspondientes, además de solicitarse la colaboración de diversas dependencias con la finalidad de lograr su identificación.