'Ya están trabajando estos flojos', dice padre de actor Octavio Ocaña sobre indagatorias

Tras insistir que por el quemacocos del auto en el que viaja su hijo, Octavio Ocaña, los policías del Estado de México lo mataron, Octavio Pérez, padre del actor, advirtió que este asesinato no quedará impune como el de Paulette y otros más que se han presentado en esa entidad, aclarando que hasta el momento solo ha recibido una llamada de la Secretaría de Gobernación.

En entrevista, el empresario Octavio Pérez, aseguró que gracias a su insistencia la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ya están haciendo su trabajo, pero que es muy claro que los responsables de la muerte de su hijo, quien dio vida "Benito Rivers" en la serie "Vecinos" son los policías que lo persiguieron, afirmando que seguirán apelando a que se haga justicia.

VER MÁS: Diputado urge a revisión de protocolo policial tras muerte de Octavio Ocaña

"Ya están empezando a hacer su trabajo estos flojos, querían que yo lo hiciera por ellos, pues ya lo lograron. Ya está todo más claro que el agua, ellos fueron los que lo mataron, nada más vamos a ver cómo trabajan, qué investigación tienen que hacer y vamos a dejarlos trabajar, vamos a ver hasta dónde llegan ellos", indicó.

Sobre la intervención del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Oscar Pérez aseguró que sólo ha tenido una breve comunicación con integrantes de la Secretaría de Gobernación, pero que está en espera que se vuelvan a comunicar con él.

VER MÁS: Despiden a 'Benito' con arte urbano en Sinaloa

"Habló (en la mañanera), pero no me ha hablado a mí; él habló en su conferencia normal, pero no me han hablado todavía; la Secretaría de Gobernación ya se acercó conmigo, pero no me han vuelto hablar, fue una plática, pero solo fue de 10 segundos y vámonos. Estoy esperando su llamada", aseveró.

Inician novenarios

La tarde de este miércoles iniciaron los novenarios con una misa en la catedral del señor Tabasco, en memoria del actor tabasqueño Octavio Ocaña, pero no asistió su familia, esto debido a que su madre Ana Lucia tuvo que ser llevada a un hospital para su atención al presentar problemas de salud.

VER MÁS: 'El último día que dormimos juntos', comparte novia de Octavio Ocaña

Además, el empresario Octavio Pérez informó que ya no dará entrevistas por petición de sus abogados.