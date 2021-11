'Yo le enseñé'; padre de Octavio Ocaña asegura que su hijo sabía usar armas

La muerte de Octavio Ocaña, quien dio vida al personaje de "Benito Rivers", en la serie "Vecinos", sigue dando de qué hablar, ya que su padre, Octavio Pérez declaró que su hijo sabía usar armas por lo que ante la versión de la Fiscalía de Edomex sobre que se disparó por accidente, dijo que 'no es real, están pende...'.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, el señor Octavio Pérez reiteró que la versión de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no es real, pues aseguran que Octavio Ocaña fue asesinado por policías de Cuautitlán Izcalli.

"Están bien pendejos, no se disparó, lo mataron".

Arma si estaba registrada: "Mi hijo sabía usar armas, yo le enseñé"

El empresario confirmó que hubo disparos de la policía municipal ya que la camioneta del actor tenía al menos cuatro disparos en la parte trasera.

También, volvió a afirmar que el arma sí era de su hijo, pero, contrario a lo que dice la Fiscalía mexiquense, si estaba registrada de manera legal. "Mi hijo sabía usar armas, yo le enseñé, así de fácil".

En otra entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Octavio Pérez dijo que su hijo tenía el arma debido a la inseguridad en el país, pero nunca traía cartucho cortado, y aseguró que la bala que impactó en la cabeza del actor, herida por la cual murió, no fue del calibre .380 mm, sino 9 mm, la cual entró desde afuera del vehículo.

"Lo dejaron morir"

"Mi hijo venía vivo, lo dejaron morir, nada más se le quedaban viendo graciosamente, pero ahora graciosamente me voy a reír de ellos, ahora va la mía".

Ayer EL UNIVERSAL publicó que la ambulancia con paramédicos que atendieron al actor, Octavio Ocaña, tras chocar su camioneta y recibir un impacto de bala en la cabeza el viernes 29 de octubre, habría tardado 13 minutos en llegar al sitio del siniestro y 15 minutos más en el traslado al hospital, revelaron fuentes cercanas a la investigación.

Amigos detenidos fueron torturados

El padre de Octavio Ocaña también denunció que los amigos que fueron detenidos, sufrieron tortura y que los hicieron firmar documentos para favorecer la versión de la Fiscalía.

Por último, señaló que en los próximos días emprenderán acciones legales para ver lo que realmente pasó.

"Están pendejos, no va a ser así, nunca va a ser así, primero me van a matar antes que todo, yo no soy cualquier pendejo, ni cualquier idiota, se metieron en un pedo grande, así se los digo, voy con todo por ustedes".

El actor Octavio Ocaña, de 22 años de edad, murió el viernes 31 de Octubre por un disparo de arma de fuego en la cabeza, dentro de su camioneta, en la que viajaba acompañado por dos personas, y la cual se estampó en una lateral tras una persecución de policías municipales de Cuautitlán Izcalli, porque el joven no quiso detenerse, según la indagatoria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El dictamen de mecánica de hechos, realizado por la FGJEM indica que "durante su huida el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha".

El disparo del arma produjo en Octavio "una lesión con características de orificio de entrada ubicado en parietal derecho y orificio de salida en parietal izquierdo, en ángulo ascendente". La trayectoria de la bala confirma que el arma "fue disparada desde el interior del vehículo y por la persona que la portaba".

Por 16 años fue "Benito Rivers" en "Vecinos"

Octavio Augusto Pérez Ocaña, nació el 7 de noviembre de 1998 en Villahermosa, Tabasco.

Desde los cinco años dio vida al personaje Benito Rivers, de la serie Vecinos, papel que obtuvo gracias a la intervención de César Bono.

"César Bono y Solorio me contaron que para la última prueba ya me habían elegido pero audicioné con dos niños más. A César se le acababa de morir un amigo que se llamaba Octavio y él pidió que yo estuviera con él porque éramos narizones y le recordaba a su amigo", compartió Octavio Ocaña en una entrevista con el diario "Los Ángeles Times", publicada hace cuatro meses.

Desde entonces se convirtió a los cinco años de edad en "Benito Rivers", hijo único de Pancho Ríos "Frankie Rivers" (César Bono), un actor y escritor frustrado, y Lorena Ruiz (Ana Bertha Espín), ama de casa y agente de su pequeño; quien a pesar de decirle constantemente que no quería ser actor, ella no perdía la oportunidad de meterlo a cuanto casting