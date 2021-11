El Super Bowl que casi le cuenta la carrera a Janeth Jackson

A diferencia de lo que ocurrió con Justin Timberlake, cuya carrera despegó, la de ella pasó por la censura, esto es lo que se narra en el documental "Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson", que Hulu y Fox estrenarán sobre este incidente, publicó "Daily Mail".

"Janet estuvo expuesta por menos de un segundo, pero eso fue tiempo suficiente para llamar a este 'incidente' nipplegate. Fue la persona más buscada de Internet y la CBS, cadena que emitió el evento, fue multada con 550 mil dólares por 'indecencia pública'", reporta la periodista Paula Ricciuli. Tras el show, Janet fue incluida en una lista negra de la industria, y sus sencillos y videos, prohibidos en radio y televisión. Además, tuvo que realizar un tour mediático para disculparse por el incidente, minetras que Timberlake fue "exonerado" públicamente. La película, que se estrenará el 19 de noviembre por Hulu y canales de FX, incluye imágenes, así como testimonios de los ejecutivos de la NFL y MTV involucrados en la transmisión del evento, pero no contará con declaraciones de Justin Timberlake ni Janet Jackson, los directamente involucrados en el destape. "Analiza las corrientes raciales y culturales que chocaron en el escenario del Super Bowl y explora cómo el incidente afectó a una de las cantantes pop más exitosas de la historia", cita el comunicado de la productora. El 1 de febrero del 2004 el mundo se escandalizó luego de que Justin Timberlake arrancará un parche del traje Alexander McQueen que Janet vestía, al final de su actuación en el show de medio tiempo del Super Bowl. Fue solo un segundo, pero el seno de la estrella quedó al descubierto ante millones de personas que suelen disfrutar de un evento familiar. "Daily Mail" cita que la Comisión Federal de Comunicaciones registró casi 540 mil quejas, de las cuales 65 mil provienen del Consejo de Televisión para Padres.