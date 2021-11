Silvia Vásquez-Lavado, la montañista peruana a la que encarnará Selena Gomez

Silvia Vásquez-Lavado, la montañista peruana que encontró en las montañas un camino de sanación tras haber sido de niña víctima de violencia sexual, rebosa de emoción con los primeros preparativos para llevar al cine su historia, en una película que protagonizará Selena Gomez.

"Era algo inimaginable que Selena Gomez estuviese dispuesta a hacerlo", admitió en una entrevista con Efe Vásquez-Lavado, que por primera vez habla sobre esta película, inspirada en el libro In the shadow of the mountain (En la sombra de la montaña) que ella misma escribió.

"Yo le tengo muchísima admiración por ser una actriz tan joven con todo lo que ella ha pasado en su vida, y ella es muy abierta acerca de sus propias situaciones personales", agregó la primera mujer peruana en llegar a la cima del Everest, hito conseguido en 2016.

Se trata de una historia "muy inusual" para el cine, según su protagonista, pues en la gran pantalla las montañas han sido tradicionalmente escenario de supervivencia y conquista de la naturaleza, pero "vivir en armonía con una montaña es algo que no habíamos visto hasta ahora".

INTROSPECCIÓN DURANTE PANDEMIA

Mientras se termina de escribir el guion de la película, Vásquez-Lavado está en Perú para participar en el Inkafest, el festival internacional de cine de montaña, aventura y medioambiente, que se celebra en la sureña ciudad de Arequipa del 1 al 13 de noviembre.

Allí, gracias a la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos en Perú, ofrecerá el próximo sábado una conferencia junto a un grupo de mujeres montañistas de Latinoamérica con las que hizo una expedición al Coropuna, el volcán más alto de Perú, con 6.377 metros de altitud.

Es la primera vez que Vásquez-Lavado pudo volver a su tierra natal desde el inicio de la pandemia de la covid-19, tiempo que aprovechó para escribir su libro autobiográfico.

"Justo antes de la pandemia tenía varios proyectos y me preguntaba cómo iba a encontrar el tiempo para escribir, pero quedarme en casa me permitió meterme en el libro, tomar el tiempo para la reflexión y agarrar la inspiración para contar cosas a veces muy dolorosas", recordó Vásquez-Lavado.

"Tuve que tocar el dolor que pasé de niña y el alcoholismo que esto me trajo junto a otros problemas. Lo más difícil fue acordarme de muchos detalles y situaciones, pero tengo un orgullo grande y prácticamente he podido contarlo todo, sin tener vergüenza ni miedo, y de una manera muy abierta", añadió.

LIBRO EN CINCO IDIOMAS

El libro saldrá a la venta el 1 de febrero de 2022 en Estados Unidos y dos días más tarde lo hará en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica e India, entre otros países de habla inglesa, mientras que también se editará en francés, alemán, coreano, japonés y polaco, pero aún no hay versión en español.

"El sueño más grande es que esté en mi país. Hay que tener paciencia. Yo sé que finalmente terminará saliendo", deseó Vásquez-Lavado.

"Ojalá este libro sirva como una puertita para ayudar a inspirar a otras personas y ayudarles a ver que no están solas porque, después del trauma, sentía que estaba muy sola y nadie me iba a poder entender. En el libro lo he contado 'a calzón quitado', como se dice aquí", continuó.

En su caso, esa puerta se abrió a través de una sesión de ayahuasca donde tuvo una visión en la que tenía que llevar a esa niña interior suya que tanto había sufrido a caminar montañas, y lo hizo literalmente hasta llegar a la cima de la montaña más alta del mundo.

NATURALEZA INSPIRADORA

"Así como a mí me ha llevado a recorrer las montañas, lo más importante es encontrar nuestras voces y saber que no estamos solas. Que tenemos comunidad y apoyo. Eso es para mí lo que más me llena y lo que este libro va a facilitar, y también que vean la inspiración que uno puede encontrar en el ambiente", sostuvo Vásquez-Lavado.

"Yo recomendaría a todos tratar de trepar su montaña, pasito a paso. Al menos ver el poder tan curativo de la naturaleza. Es algo increíble", sostuvo la montañista, que a través de su organización "Courageous Girls" (Chicas Valientes) ofrece asistencia terapéutica a mujeres que han sufrido abusos y promueve actividades con ellas en la naturaleza.

Para la peruana, "la fortaleza que van a poder descubrir en las montañas es casi inigualable" por la energía interior que brindan para llegar conocerse uno a sí mismo, y más aún en Latinoamérica, que es una "bendición" por sus hermosas montañas que anima a todas mujeres a recorrer.

"Con el poder que tenemos dentro podemos llegar al infinito. Nada es imposible y yo sé que el mensaje del libro y de la película van a poder enseñar eso", concluyó.