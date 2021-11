Zuria Vega habla del bebé que perdió junto a Alberto Guerra

Antes de debutar como mamá con la pequeña Lua, Zuria Vega vivió el dolor de perder a un bebé.

La actriz reveló en entrevista con Mara Patricia Castañeda que pocas sabían de ese embarazo, pues desde el principio sintió que algo no estaba bien.

Tras darlo a conocer a sus papás y hermanos, así como sus suegros, la actriz perdió al bebé.

"Antes de Lua, Alberto y yo estábamos buscando ser papás y me quedé embarazada, pero algo en mí sabía que no estaba bien. Me enteré y le dije a Alberto: 'pero todavía no hay que decirle a nadie, solo se los dijimos a mi papá, a mi mamá, a mi suegra, a mis hermanos y como a las semanas lo perdimos".

El hecho le afectó tanto a la hija de Gonzalo Vega que comenzó a obsesionarse con la idea de volverse a embarazar lo antes posible.

"A mí me dio durísimo. Tenía 28 años, luego vas a ver doctores que te quieren meter: 'bueno entonces empiezas el tratamiento'. Gracias a Dios y a Alberto, porque hubo un momento en el que me frenó y me dijo: 'Para, estás entrando en este lugar al que siempre dices que nunca vas a caer', pero es una línea tan delgada. En este estrés no vamos a tener un hijo.

"Y yo, 'no, me estás castigando por haber perdido un bebé'. Ha sido de las veces que más he odiado a Alberto, yo no podía entender. Para mí era como: '¿Qué me estás haciendo? ¿Cómo que no vamos a tener..?' Qué bueno que lo hizo así, porque dije: 'bueno, ya'. Me salí del trip, No hice ningún tratamiento".

Aunque fue un momento triste, cuatro meses después de ese embarazo que no se logró volvió a quedar embarazada.

"Lua nació el 11 de enero, la misma fecha en la que yo me enteré que estaba embarazada de mi ese bebé que perdí. Obviamente, nadie se dio cuenta, nada más yo".

Actualmente la actriz tiene dos hijos, Lua y Lucca, producto de su matrimonio con Alberto Guerra, y no tiene planeado ampliar la familia.

