El liderazgo está aquí fuera, no dentro de la COP26: Greta Thunberg

La activista ambiental sueca Greta Thunberg subrayó este lunes en una concentración del colectivo ecologista Fridays For Future (Viernes por el futuro) junto al centro de convenciones donde se está desarrollando la cumbre del clima, que el “cambio no va a venir de ahí dentro” porque el liderazgo "está aquí fuera, no dentro de la COP26”.

"Decimos no más 'bla, bla, bla', no más explotación de las personas, la naturaleza y el planeta; no más lo que sea que hagan ahí dentro", sentenció Thunberg en declaraciones a medios en Festival Park, a orillas del río Clyde, que discurre junto a la COP26. Ver más: Días antes de la COP26, Greta Thunberg se manifiesta en Londres Thunberg llegó a Glasgow el pasado domingo en tren y participará en dos grandes protestas en la ciudad a finales de semana, una el 5 de noviembre organizada por Fridays for Future y otra el día 6 en la que participarán diversas organizaciones ambientalistas británicas de la denominada 'COP coalition' (coalición COP). La activista sueca dijo que "esta COP26 es hasta ahora igual que las anteriores y no nos llevará a ninguna parte" y agregó que "son solo políticos pretendiendo que se toman en serio nuestro futuro y el presente de las personas que ya sufren los impactos de la crisis climática". Posteriormente, se esperaba la llegada de diversos activistas climáticos a bordo del barco de Greenpeace conocido como 'Rainbow Warrior', que desafió a las autoridades de Glasgow con su intención de navegar por el río Clyde hasta la COP26 -a pesar de que en principio se le había negado el acceso-, aunque finalmente no se produjo su llegada. Aún así, un nutrido grupo de activistas de la organización ecologista Fridays For Future se dirigió a los medios reunidos junto al río para poner de manifiesto que "la prensa solo busca imágenes de Greta y no hace caso al resto de activistas". Allí también se reunió un grupo de activistas del colectivo Latinas for Climate (Latinas por el Clima), una organización aliada con Fridays For Future, para poner de manifiesto "el modelo extractivista que financia tecnología para hacerle frente al cambio climático, pero que pasa por encima de los derechos de las personas", dijo en declaraciones a Efe Karin Watson, activista chilena de este colectivo ambientalista latinoamericano. "Este modelo roba, ensucia y contamina las tierras de los pueblos originarios", subrayó Watson en referencia a la extracción de litio, un metal estratégico que es fundamental para la fabricación de las baterías que impulsan los vehículos eléctricos cero emisiones. Ver más: Greta Thunberg asegura que crisis climática sigue muy atrás en la agenda política Pamela Ea, compañera de Watson en la asociación Latinas for Climate y natural de México, explicó a EFE que "los líderes solo se dedican a hablar bonito sin tomar acción climática" y que "no toman en cuenta la voz de la juventud ante la crisis climática". Ea señaló que su país, México, es una "potencia petrolera a la que no le interesa reducir las emisiones"; de hecho, el presidente Andrés Manuel López Obrador "no ha querido venir" porque "obviamente no tiene los mismos intereses que la juventud de México", muy preocupada además por "la desigualdad de género" ya que "las mujeres somos las más afectadas por desequilibrios generados por la crisis climática".