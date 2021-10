Anuncian construcción de gimnasio al aire libre en ciudad de Durango

El creador de la frase que se volvió viral en las redes sociales "sin miedo al éxito, papi", Paul Villafuerte, acompañado por el senador José Ramón Enríquez, anunció la creación de un gimnasio al aire libre en ciudad de Durango igual al conocido Barras de Praderas en Naucalpan, Estado de México.

"La idea es mantener alejados a los niños y a los jóvenes de las adicciones fomentando el deporte", dijo Villafuerte, quien con el fallecido José Luis Espinosa "La Jefa", fundó el gimnasio de barrio llamado Barras de Praderas.

"El deporte es una buena salida que te lleva a un mejor desarrollo físico y mental. Estamos aquí para poner nuestro granito de arena en Durango y hacer cambiar las cosas por medio del deporte, que es a lo que me dedico", dijo Villafuerte, quien pese a no contar con una de sus extremidades inferiores, ayuda a los jóvenes a no caer en las adicciones.

A sus 23 años, Paul perdió parte de su pierna izquierda luego de sufrir un accidente automovilístico.

Una de las frases que lo hizo viral fue "cámara, enséñales sin muerdo, es sin miedo al éxito, papi. Eso, ira, uh lalá, chulada".

"Después del deporte sigue buscarles becas para que terminen sus estudios académicos y después buscarles un buen trabajo. Que se hagan hombres productivos, hombres de bien, que es lo que necesita Durango y el pueblo mexicano", comentó.

Así mismo, anunció que la capital contará con un espacio similar al que fundó en el Estado de México y al que pide a la sociedad que lo mantenga en buenas condiciones a fin de que los jóvenes sigan aprovechan dichos espacios deportivos.

"Mañana (hoy) hay un evento a nivel estatal. Se les van a poner las mejores barras de todo Durango, un gimnasio igual que Barras de Praderas gratuito para los chavos que lo necesitan y quieren trabajar su físico… yo sé que hay buenos atletas en Durango. La idea es tener más atletas olímpicos en el país", concluyó Villafuerte.