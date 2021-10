Salda su deuda con los laguneros

Debido a la pandemia de COVID-19, la India Yuridia tuvo que cancelar su gira #ALV en 2020 y tras posponer sus actuaciones varias veces en Torreón, por fin logró divertir a los laguneros.

Este sábado, Perla Yuridia ofreció las primeras dos funciones de su show en el Teatro Nazas, logrando "sold out" y hoy domingo entregará otras dos.

La conferencista, como a ella le gusta que la llamen, recién reactivó dicho tour con el con el pie derecho, pues en la región, como en otros sitios, le ha ido de maravilla empoderando a las mujeres con sus anécdotas.

Las puertas del teatro abrieron a las 18:00 horas. Poco a poco, las personas entraban con sus cubrebocas puestos, mientras que personal del recinto les daba gel.

A las 19:00 inició el evento con la presencia de Rikardo Jaime, el regio imitador, quien puso a reír a los laguneros por casi una hora.

Antes de que dieran las 20:00 horas, la India Yuridia llegó al escenario con su colorido vestuario.

"Oigan parecía que no se llegaba la fecha de reencontrarnos, pero gracias a Dios y a que se cuidaron aquí estamos. Los invitamos a seguirse cuidando, por favor no se quiten sus cubrebocas", dijo la artista.

La India Yuridia celebró que gran parte de la población se haya vacunado. Dijo entre risas que ella pensaba que el biológico no tendría ningún efecto secundario cuando se lo aplicaran, "y miren, yo creo que Diosito me castigó porque si me sentí bien mal y el Rigoberto nomás no me ayudó en nada".

Las laguneras que se dieron cita se emocionaron cuando la conferencista externó que, "las mujeres no somos chismosas, el chisme nos busca a nosotras".

En su papel de "Conferencista feminista", el personaje negó que las mujeres sean el sexo débil ya que, "siempre salimos al quite en cualquier situación".

Yuridia pidió a las laguneras que engordaron en estos meses que levantaran la mano, alborotando a la audiencia que le pasó bien.