No podemos cantar victoria en temas de pandemia: secretario del Ayuntamiento de Torreón

Al ser cuestionado respecto a la baja incidencia de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID-19 en la región desde hace meses, el secretario del Ayuntamiento de Torreón, Sergio Lara Galván, aseveró que "no podemos cantar victoria".

El funcionario municipal llamó a la población en general a que eviten protagonizar situaciones de riesgo sanitario y de orden en general, toda vez que la posibilidad de algún contagio sigue presente pese a factores como el avance en la vacunación.

"Sigamos cuidándonos, no ha terminado esto aún y con el número importante de personas vacunadas que hay en la región, no ha terminado, más vale que tengamos unas fiestas del Halloween, Día de Muertos, navideñas, que sean tranquilas en lugar de estar lamentándonos al poco tiempo por no haber respetado las medidas sanitarias", manifestó.

Lara Galván hizo énfasis en que, al margen de las cifras respecto a la pandemia a nivel estatal y regional, en Torreón se mantendrán los operativos de revisión en los diversos giros y espacios de uso social. En los casos en los que se ameriten sanciones o hasta clausuras habrán de ejecutarse y de acuerdo a las reglamentaciones disponibles, así como a las determinaciones que ha emitido el Subcomité de Salud desde el año pasado.

Este fin de semana pidió, especialmente a los padres de familia, que tengan precaución con los menores de edad y con la población joven, misma que tradicionalmente realiza festejos por el Halloween o Día de Muertos. Señaló que las áreas de Inspección y Seguridad Pública Municipal seguirán pendientes de aquellas reuniones en las que se detecten aglomeraciones que representen riesgos sanitarios.

"Por lo menos en lo que es este año siguen (operativos), continúan, de hecho el lunes tenemos otra vez sesión del Subcomité Regional de Salud y el cual ya lleva más de año y medio sesionando de manera ininterrumpida, en ese aspecto pues hay que seguir con lo mismo… No podemos cantar victoria en temas de pandemia, decirle a la gente que sí pueden salir y festejar, que vayan también a los panteones, pero hagamos todo con prudencia, con responsabilidad y cuidando la salud, que es lo más importante", concluyó.