Lizbeth Rodríguez 'presume' atributos con video en minishort

La 'youtuber' Lizbeth Rodríguez, hizo 'alarde' de sus movimientos de baile con un video que compartió a través de redes sociales, mismo con el que se mostró en minishort.

Al ritmo de Rosalía con la canción 'Relación', Rodríguez se dejó ver moviendo sus caderas con un top negro y un minishort de mezclilla, permitiendo apreciar sus piernas completamente descubiertas, además de hacer énfasis en sus glúteos.

"Si llevo tantas cadenas no es pa’ que nadie me amarre", escribió la 'influencer' en su publicación, la cual hasta el momento supera los 119 mil 'me gusta'.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lizbeth Rodriguez (@lizbethrodriguezoficial)

