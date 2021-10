Natalia Téllez presume su pancita de embarazada en bikini

Natalia Téllez enloqueció a sus fans en Instagram con un par de fotografías en las que presume su embarazo en bikini, la conductora disfruta junto a su pareja Antonio Zabala de una paradisiaca escapada a Cancún.

Téllez compartió en sus estados la estancia en la que se hospeda, y enterneció a los cibernautas al mostrar un kit para bebé que le obsequiaron.

Nat, como es llamada cariñosamente posteó varias instantáneas de lo bien que la está pasando con su pareja, y también con el bebé que viene en camino.

"El tipo de bikinuda que no esperabas", escribió Natalia para acompañar las fotos en las que luce su barriguita en un bikini con flores blancas.

"La bikinuda mas bonita del mundo", comentó Andrea Legarreta, mientras que Consuelo Duval, amiga y compañera de Téllez en "Netas Divinas" dijo que era la bikinuda más bonita del mundo.

Natalia pensó que tardaría más tiempo en quedar embarazada

Natalia contó que desde inicios de este año la idea de ser mamá le comenzó a rondar por la cabeza, pero pensó que tardaría uno o dos años en quedar embarazada, por lo que se embarcó en dos proyectos confiada en que esto no ocurriría pronto, sin embargo pasó.

La conductora de 35 años emocionó a sus compañeras Consuelo Duval, Daniela Magún y Paola Rojas cuando contó detalles de su embarazo, reveló que ella jamás ha hablado en contra de la maternidad, como varios cibernautas mencionan en redes sociales, sin embargó, precisó que ante la ausencia de su madre, tuvo que pensar muy bien si ella estaba preparada para ser ese gran apoyo que necesita un hijo.

"Lo que creo es que hay que defender el derecho a decidir, lo bello de lo que está pasando es que yo lo decidí, lo pude crecer y madurar, porque la decisión que yo no me podía tomar a la ligera era tener un bebé cuando yo la pérdida más grande ha sido no tener a mi mamá, entonces yo decía: 'no soy suficientemente adulta, no tengo una pareja suficientemente adulta, ¿cómo voy a traer a alguien al mundo? Si yo no puedo ser el soporte que sé que son las mamás'", confesó.

