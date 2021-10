Video de Shawn Mendez moliendo masa en Oaxaca junto a Camila Cabello se hace viral

Camilla Cabello y Shawn Mendes se encuentran disfrutando de unas vacaciones de pareja en Oaxaca, donde el cantante canadiense apareció moliendo masa con una piedra junto a su novia de ascendencia mexicana.

Los intérpretes de Señorita han mostrado su interés por aprender acerca de la cultura de México, por lo que decidieron visitar a unas personas que les enseñaron cómo preparar alimentos de la región de la forma tradicional.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se puede ver como Shawn y Camila están utilizando el metate para preparar un platillo. La pareja se encuentra en la cocina llena de fogones y utensilios hechos de barro, madera y piedras volcánicas.

En la grabación se puede escuchar a Cabello preguntarles a las encargadas de la cocina si siempre hacen la comida así o esta era una ocasión especial.

“¿Ustedes hacen comidas así todos los días?”, cuestionó la intérprete de Havana, mientras que una señora le respondió afirmativamente. “Comen muy rico”, reaccionó la artista que comparte sangre cubana de parte de su madre.

Los cantantes llegaron a México desde el pasado fin de semana. Según reportes, los enamorados no realizaron el viaje solos, pues también la familia de la ex integrante de Fifth Harmony los acompañó.

Camila ha utilizado su cuenta de Instagram para compartir algunos detalles de su visita. Por ejemplo, en una de sus historias publicó una fotografía de dos calaveras de papel que adornan Oaxaca como parte del Día de Muertos.

| Camila Cabello en Oaxaca vía historias pic.twitter.com/YZ8anOKRHa — nick; (@gadsmila) October 24, 2021

Además, pobladores de la ciudad han logrado captar a la pareja recorriendo algunos de sus lugares emblemáticos.