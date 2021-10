Adam Levine de Maroon 5 es criticado por 'mal' trato a fan

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve al vocalista de Maroon 5, Adam Levine, reaccionando ante una fanática que logró subir al escenario y corrió a abrazarlo mientras interpretaba el tema "Sunday Morning".

El personal de seguridad de inmediato retiró a la fan del escenario, pero lo que dio de que hablar fue la controversial reacción del cantante, ya que cuando la joven se acercó a Levine, el hizo un rostro de desagrado, gritando al público la palabra "fuck", además de sacudirse el cuerpo para luego continuar con la interpretación del tema.

Su reacción recibió comentarios negativos en redes sociales, ya que los usuarios consideraron que ridiculizó a la fan.

Adam Levine vino a Chile para el Festival de Viña y actuó todo el show enojado, dio una mala presentación y dijo que era “una ciudad de mierda”. Ahora una de sus fans se subió al escenario para abrazarlo y él la miró con asco y desprecio. Ese tipo es un asco de persona. — Jorja. (@reIativo) October 27, 2021

Adam Levine doesn’t want hugs pic.twitter.com/7pyXmBHLuT — blehme (@kingblehme) October 24, 2021

Adam levine cuando lo toco la fan pic.twitter.com/14l6fRpWAx — Vanessa (@vanebeafari) October 27, 2021

No sé ustedes pero como que no le creo tanto al Adam Levine, según yo no es la primera vez que tiene reacciones así con sus fans. pic.twitter.com/vAFoMvnLJe — Cici Jimenez (@CeciJimenezMJ) October 27, 2021

Ante la situación controversial, Levine hizo una declaración de lo ocurrido a través de Instragam.

" Solo quería abordar el asunto del incidente del Hollywood Bowl, una fan que se me acercó al escenario. Siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fans. Sin nuestros fans, no tenemos trabajo. Se lo digo todo el tiempo a nuestros fans. Pensar que alguien podría creer que yo pensaba que nuestros fans están por debajo de nosotros o son menos que nosotros me revuelve el estómago. Simplemente no es lo que soy, nunca lo he sido".

Sus fans rápidamente apoyaron su postura, sin embargo, hubo quienes no creyeron su justificación.

