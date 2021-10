Exalumnos del Instituto 18 de Marzo exigen a Durango cumplir con decreto que lo eleva al rango de Universidad

Un grupo de exalumnos del Instituto 18 de Marzo de Gómez Palacio de las diferentes generaciones, se manifestaron de manera pacífica frente a las instalaciones del plantel primaria para exigir al Gobierno del Estado, se dé cumplimiento al decreto para elevarlo al rango de Universidad.

Cerca de 20 exalumnos fueron los que se dieron cita en el plantel, para lanzar un llamado al gobernador José Rosas Aispuro para que ponga en marcha la nueva universidad.

“Nuestro principal objetivo es la concreción de la Universidad. Nosotros ahorita el gobernador con todo y que ya dio el decreto de creación y nombró al rector, son más de 7 meses y vemos que esto no avanza. Lo tienen detenido por intereses personales, sindicales principalmente que no sabemos qué tanta fuerza están manejando para que el gobernador no le dé luz verde a nuestra universidad. Es un deseo anhelado desde hace mucho tiempo”, dijo Cecilia Ávila, ex alumna.

Fue justo el 18 de Marzo de este 2021, en el marco del 80 aniversario de la institución, que el gobernador de Durango hizo público el decreto para elevar a la institución al rango de universidad. Además fue nombrado como rector a Raúl Muñoz Segovia.

“Lo habíamos manejando desde hace muchos años, lo estamos trabajando desde hace muchos años los exalumnos y por una causa u otra nos lo están cuartando y ahora que lo veíamos como una realidad concreta nos damos cuenta de que esto está detenido.

Lo único que falta es que el gobernador firme para que empiecen las actividades todo lo demás está listo. Y eso es lo que nos está deteniendo”, insistió Ávila.

Así mismo agregó: “Le estamos haciendo un llamado respetuoso para que haga un lado todos esos intereses de maestros del sindicato y que de verdad nos cumpla lo que nos prometió aquí exactamente en este plano el 18 de marzo de este año. Es lo único que le pedimos, que no se acabe su gestión sin que la universidad se ponga en marcha”.