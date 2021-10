Karol revela que padece enfermedad

La cantante y actriz mexicana Karol Sevilla habló sobre un problema de salud que le fue diagnosticado recientemente, reveló que el pasado mes de julio fue ingresada a un hospital durante la noche luego de que se desvaneció, algo que un principio se pensó que era un desmayo a consecuencia de una amigdalitis

A través de una entrevista que dio a Ventaneando la que fuera protagonista de la serie de Disney, Soy Luna, que compartió el diagnostico que le dieron los médicos.

"Me dijeron que tengo arritmia sinusal, que tiene que ver con mi corazón, porque a veces se acelera demasiado y es lo que me provoca los desmayos y a veces mi corazón va muy lento y no bombea lo que normalmente debería".

Señaló que las causas que le originaron esta enfermedad "Tenían que ver con el estrés, porque no me alimentaba en mis horarios, además de que no me alimentaba bien, entonces desde que pasó esto acudí con un entrenador, empecé a comer mejor, comencé a darme mis tiempos, a relajarme más y a tratar de evitar el estrés y aprendí a que es el momento de entender que si mi cuerpo me da una señal tengo que hacerle caso y como no lo hice, tuve una consecuencia", reveló agradeciendo los mensajes de cariño.