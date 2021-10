Los jóvenes no tendrán que realizar declaración de impuestos por su RFC

Con la aprobación de la Miscélanea Fiscal 2022, los jóvenes deberán de sacar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al cumplir 18 años.

En los cambios al Código Fiscal de la Federación (CFF) que son parte de la propuesta de miscelánea fiscal 2022 se plantea que los mayores de edad se inscriban al padrón de contribuyentes.

De acuerdo con la propuesta, esta medida se hace debido a que los ciudadanos mayores de edad requieren contar con la clave de RFC para realizar diversos trámites.

Sin embargo y a raíz de las modificaciones se han desatado diversas dudas.

¿Si tengo más de 18 años y no tengo RFC debo tramitarlo?

Sí. Raquel Buenrostro, la titular del SAT, explicó que las personas que, "por cualquier razón no tengan su RFC" deben tramitarlo independientemente de si tienen 18, 19, 65, 72 o más años.

Con la medida, explicó, se trata de "evitarles problemas a los jóvenes”, pues señaló que se han "encontrado que las empresas fantasmas funcionan con mucho robo de identidad, las edades preferidas de todos estos malandrines son jóvenes entre 18 y 20 años y gente mayor a 85 y a veces hasta de 90".

El SAT dijo, detectó a un joven de 19 años que tenía 700 empresas con dos o tres operaciones de cientos o de miles de millones de pesos, no volvía a tener otra operación y el modus operandi se registró en estados como Mérida, Baja California y Jalisco, al poner candados a este tipo de operación dijo, aparecieron 700 personas con 700 empresas distintas, todos con las mismas características, "al día de hoy de un padrón de activos y suspendidos de 90 millones de contribuyentes, 30 millones tienen alguna irregularidad, que nos hace pensar que hubo robo de identidad en algún momento de un RFC".

Entrevistada en W Radio, señaló que de una de cada tres personas su RFC ha sido utilizado por malandros.

Jóvenes pagarán impuestos cuando trabajen: SAT

Sobre el mismo tema, la jefa del SAT añadió que tramitar el RFC es como sacar el INE, por lo que los jóvenes no deberán de hacer declaraciones de impuestos ni pagar al fisco mientras no trabajen.

"De hecho muchos jóvenes ya lo hacen para sacar su cédula, por ejemplo y les piden su RFC y su FIEL y ya no tienen que hacer absolutamente nada, ni delcarar ni avisar, nada, nada. Es como tu INE, mientras no haya elecciones no votas. Pero no vas a pagar hasta que tengas un empleo, un ingreso formal", declaró.