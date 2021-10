Chumel Torres aumenta polémica de Carlos Ballarta por 'Chespirito'

El standupero Carlos Ballarta encendió las redes sociales, cuando en el canal de Youtube Versión Extendida declaró que lo peor que le pudo pasar a la comedia en México fue "Chespirito", de inmediato las opiniones se dividieron y el comediante se convirtió en "trending topic".

"No es la responsabilidad de la comedia hacer reflexionar, al menos en cuanto a comicidad 'Chespirito' es de las peores cosas que le ha pasado a la comedia mexicana, yo al menos en mi casa no le dejo ver a mi hijo es esa pen...; es por una cuestión de dignidad, de saber que 'Chespirito' fue a Chile y se presentó en dos fechas en el Estadio Nacional, donde habían torturado a estudiantes, por el hecho de que lo recibió Pinochet con honores de jefe de Estado, por el hecho de que fue un éxito durante todas las dictaduras", expresó Ballarta durante una charla sobre corrupción en dicho canal.

Fue entonces que las opiniones a favor y en contra comenzaron a surgir en las redes sociales, comenzando por el influencer Chumel Torres, quien con su mordaz estilo escribió en un tuit:

"Vato, a Cantinflas le pagó toda la carrera el PRI. Juan Gabriel cantaba en fiestas de gobernadores priistas. Los Tigres en fiestas de narcos. Separen la obra del artista o se van a quedar admirando a nadie".

Como era de esperarse también a Chumel le llovieron críticas y el usuario @lobodedimir, le recordó que se negó a dar la noticia de la muerte Roberto Gómez Bolaños en su programa "El Pulso de la República", porque aseguró que no tenía nada bueno que decir de "Chespirito".

"2 cosas sobre Carlos ballarta sobre 'Chespirito': 1. tiene razón, los chistes del 'Chespirito' son repetitivos, sosos y demasiados aburridos y hasta predecibles. 2. Carlos Ballarta pueeees tampoco es un mejor comediante de México, solo un standupero mal pagado de un bar", escribió el usuario @WindReyes.

Lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana son los standuperos: Chumel

"Carlos Ballarta dice que 'Chespirito' es lo peor que la ha pasado a la comedia mexicana. No tiene autoridad moral para decir semejante pen..., lo peor de la comedia mexicana son los pen.. como él que creen saber hacer standup. Y aclaró, 'Chespirito' me caga", expresó @LaCondesadeMty.

Como estos tuits hay mucho más, pero el standupero no guardó silencio mucho tiempo y se manifestó en la video columna La-Lista, del periódico "The Guardian", donde explicó que él desde 2019 no tiene una cuenta de Twitter, por eso no ha se había dado cuenta de la polémica, pero que esa colaboración con Versión Extendida tenía cuatro meses de haber sido grabada y ya no se acordaba de ella.

"No dije nada que no sea cierto, era un comediante huevon (Chespirito), sí lo era, si usted ve un episodio más adelante se vuelve a repetir con diferentes personajes, lo que una vez hizo el 'Chavo' con 'Don Ramón', más adelante lo hace con 'Jaimito el cartero', exactamente los mismos diálogos, era bastante huevón al respecto", señaló el comediante.

También explicó que supo que 'Chespirito' recibió honores por parte del dictador chileno, a través de panfletos anarquistas que llegaron a sus manos cuando era joven y se sentía comunista, además del libro "Nación TV: La novela de Televisa", del autor Fabrizio Mejía Madrid.

"¿Cómo es posible que pueda usted separar de Televisa de 'Chespirito'? Cuando 'Chespirito' fue uno de los productos más rentables de la empresa que oprimió ideológicamente, no sólo a México sino a Latinoamérica, que fue el brazo televisivo del PRI, pero cada quien tiene la opinión que quiera tener, usted tiene toda la libertad de decidir y de creer", finalizó del standupero.