Deslinda al Municipio de retraso en Metrobús

El alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, reclamó los comentarios que realizó el lunes el secretario de Inversión Pública Productiva de Coahuila, Gerardo Berlanga, quien aseguró que si el Metrobús Laguna no ha podido arrancar, es debido a la falta de voluntad de transportistas y hasta de las actuales autoridades municipales.

Zermeño Infante aseguró que desde el inicio de su administración se ha colaborado con el Gobierno de Coahuila en lo que se ha requerido respecto al tema del Metrobús Laguna, tanto en temas de gestión con los concesionarios del transporte, como con aspectos de obra y ordenamiento. De esa forma aseveró que no es válido realizar ese tipo de acusaciones en contra de la administración y cuando se encuentra a punto de concluir.

"Nosotros hemos ayudado, coadyuvado, queremos ayudar a todo mundo a que se termine, imagínate, tengo cuatro años gobernando y cada año nos dicen que ya va a estar lista, que ya va a estar lista para abril o para mayo de qué año, no lo sé, pero no es obra nuestra… Lo que no se vale es que digan que el Municipio ha tenido algo que ver en los retrasos, de ninguna manera, hemos coadyuvado, colaborado absolutamente en lo que nos han pedido", expuso.

Incluso fue más allá y afirmó que Torreón ha sido víctima de una obra que ha tenido un tiempo de duración extraordinario, de forma que se tienen elementos de obra negra como las terminales del Metrobús, especialmente en la zona que antes correspondía a la plaza del "Torreoncito", a unos metros del Puente Plateado.

"Yo creo que la ciudad es víctima de una obra que ha durado y no se termina, a la entrada de Torreón hay un socavón en donde van a hacer la terminal de autobuses y pone en riesgo a las personas que caminan, a los vehículos, tengo cuatro años denunciándolo, a ver si lo tapan, todos los semáforos que había en el bulevar Revolución se los llevaron, no nos los han devuelto y los semáforos que colocaron no se habían sincronizado hasta hace dos semanas, se pusieron de acuerdo con el Sistema de Mantenimiento Vial para poder sincronizar el bulevar Revolución", manifestó el presidente municipal.

EN CONTEXTO

Cabe recordar que fue durante el lunes que el secretario de Inversión Pública Productiva de Coahuila, Gerardo Berlanga, (antes encargado de Infraestructura estatal) se reunió con integrantes de la iniciativa privada, mismos ante quienes repartió culpas por el retraso del arranque del Metrobús Laguna. Dijo que "es evidente que son los transportistas los que se están oponiendo, incluso les han dicho: 'pues te compro, si dices que no es negocio, te compro', pero no quieren vender"; también alegó que deben definirse tarifas locales con los propios transportistas, pero en "ahí entra el secretario del Ayuntamiento, transporte, alcalde, ya son otras áreas que son ajenas a nosotros".

Tras sus declaraciones, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, salió ante la prensa para aclarar la postura de su administración en torno al tema y afirmó que fue la pandemia la que generó el retraso más reciente en ese proyecto, además de que valoró el aporte de los transportistas y del Gobierno municipal.