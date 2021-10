Regidor exige a alcalde reintegrarlo al Cabildo

"Yo le pregunto a él: ¿cuál es el miedo de que yo regrese?", declaró el regidor morenista, Héctor González Salas, refiriéndose directamente al alcalde de Lerdo, Homero Martínez Cabrera. El motivo de la alusión personal se debe a que González solicitó hace más de un mes a la Comisión de Gobernación revisar su reintegración al Cabildo luego de que le fuera retirada la medida cautelar por un juez. La Comisión, que es presidida por el alcalde, no ha analizado el tema. El regidor es coordinador de la fracción de Morena o al menos lo era hace seis meses.

"Lo que pasa es que él es el presidente de la Comisión y como no quiere que yo regrese, por eso no ha citado a la reunión de la comisión. Yo tengo un cargo de elección popular, no soy un empleado", dijo el regidor y advirtió que hará uso de los recursos legales que dispone para ejercer su derecho.

Desde hace meses, el regidor enfrenta un proceso por la denuncia de acoso sexual que hizo en su contra una trabajadora de la presidencia. La denunciante (Lorena) era la asistente de la regidora morenista Gloria Torres y dejó de serlo, a decir de la propia regidora, por la presunta falsificación de firmas. No obstante, la exasistente de Torres fue contratada por el Ayuntamiento y labora en la Sala de Regidores.

Hace un mes, el juez que vio el caso resolvió retirar las medidas cautelares como la separación del cargo al regidor, motivo por el cual pidió su reinstalación a la Comisión de Gobernación de la cual también forma parte.

"Yo lo que pregunto es: ¿cuál es el miedo? pues estamos ahí para trabajar por Lerdo. Hicimos un compromiso de ponernos de acuerdo para sacar a Lerdo adelante, en ese sentido creo que los dos queremos lo mismo. Hagamos las cosas como deben de ser. Yo lo que veo es que no me quieren ahí pero pues decirles que esto es un desacato a una orden judicial", dijo el regidor.