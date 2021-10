Succession, de lo más visto en HBO Max

Creada por Jesse Armstrong, Succession comenzó su tercera temporada de nueve episodios el 17 de octubre, con nuevos episodios que se estrenan los domingos por la noche por la plataforma HBO Max y HBO.

El estreno de la tercera temporada de la serie dramática se encuentra entre lo más visto en la plataforma alrededor de los fans.

"Con cada temporada de Succession Jesse Armstrong ha continuado superando nuestras expectativas más descabelladas, adentrándonos en el interior de la familia Roy con un ingenio, una humanidad y una precisión indelebles", afirma Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de HBO Programming en un comunicado de prensa.

"Esta temporada no será, sin duda, una excepción, y no podríamos estar más entusiasmados por todo lo que nos espera", agrega.

Succession explora temas de poder y dinámicas familiares a través de los ojos del patriarca Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos adultos, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck). La segunda temporada de la serie ganó un total de siete Emmys®, incluyendo el de Mejor Serie Dramática.

La tercera temporada encuentra a Logan en una posición peligrosa, luchando por asegurar alianzas familiares, políticas y financieras después de haber sido emboscado por su rebelde hijo Kendall. Tras la impulsiva decisión de Kendall de sacar a la luz el escándalo de la empresa, la familia se ve obligada a contemplar su futuro.

Las tensiones aumentan a medida que una fuerte batalla corporativa amenaza con convertirse en una guerra civil familiar, con la familia Roy navegando por la inminente cuestión de quién tomará el mando en un mundo post-Logan.

El reparto de la tercera temporada incluye a Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Nicholas Braun, Matthew Macfadyen, Peter Friedman, J. Smith-Cameron, Dagmara Dominczyk, Justine Lupe, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Arian Moayed, Harriet Walter, James Cromwell, Natalie Gold, Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones, Zoë Winters y Jeannie Berlin. El reparto adicional incluye a Alexander Skarsgård, Sanaa Lathan, Linda Emond, Jihae, Adrien Brody, Hope Davis y Dasha Nekrasova.

IndieWire calificó la serie como "el mejor programa de la televisión, una experiencia televisiva singular", mientras que The New York Times dice que es "uno de los programas más estimulantes de la televisión", y The Hollywood Reporter escribió que es "mordazmente divertido, uno de los mejores programas de la televisión".