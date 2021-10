Angélica Vale asegura que hacer desnudos en la pantalla no es cosa suya

Angélica Vale pide a gritos programas con contenido familiar que pueda ver junto a sus dos hijos. Por ello agradece formar parte del reality "El gran pastelero Bake off Celebrity México".

"Luego no puedo ver series porque pasan cosas fuertes entonces qué mejor que tener un programa familiar donde te puedes sentar con tu familia a verlo", dice en entrevista.

¿Pero se animaría a hacer algún contenido no apto para que vean sus hijos? La respuesta es "no" porque la actriz considera que ya está muy tarde para, por ejemplo, quitarse la ropa.

"No he hecho nunca un programa así, pero tampoco creo que esté yo en ese rollo, nunca se me dio quitarme la ropa porque soy muy friolenta, no creo que se me vaya a dar algo así. Si llegara un proyecto así tendría que ver qué onda, analizarlo bien y pedirle permiso a mis chamacos", explica.

"El desnudo artístico eso sí no lo haría nunca, sí a lo mejor un personaje fuerte sí, pero yo encuerada ya es muy tarde para mí, yo mejor me quedo haciendo Bake off que espero que haya muchas temporadas. Lo único desnudo que quiero ver son los pasteles".

El reality de HBO Max, del que Vale es conductora, ya estrenó sus primeros tres episodios, que pueden verse dentro de la plataforma de entrenamiento y donde se ve a famosos como Yuri, Cositas y Lorena Herrera, competir para ser el mejor de la repostería.

El programa de ocho capítulos jurado tiene un jurado que integran los tres chefs Paulina Abascal, Jesús Escalera y Benito Molina y se trata de una versión mexicana del programa inglés "The Great British Bake Off".

Además es el primer programa no guionado producido por WarnerMedia Latin America para HBO Max, plataforma que apenas esté 2021 llegó a México.