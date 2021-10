Coahuila ¡adelante!

Tejas en español, Texas en inglés fue parte de México como bien sabemos. El 2 de marzo de 1836 Texas declaró su independencia. Pero antes…

Se separó recién formado el Gobierno de Valentín Gómez Farías. Estados Unidos, trató de negociar la compra de dicho territorio, de California y de Nuevo México, pero "el Gobierno mexicano no aceptó las propuestas de compra y poco después el encargado de los negocios de Estados Unidos en México Anthony Butler promovió abiertamente la sublevación de los texanos contra la república mexicana con la intención de que Texas se separara de México".

Valentín Gómez Farías llamado, el "Padre del liberalismo mexicano" (1781-1858) que estuvo a veces chambeando para Santa Anna, pero al final se reconoció su patriotismo y sus restos fueron trasladados el 24 de marzo de 1868 al Congreso de la Unión y su nombre inscrito en letras doradas.

DIFERENCIA HOY ENTRE COAHUILA Y TEXAS.

Texas es uno de los estados del vecino país más cerrados y conservadores ¡y más antimexicanos! Sin embargo, Coahuila es hoy por hoy al revés en muchos aspectos, ejemplo de justicia y apertura.

Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional el delito de aborto en Coahuila, el de ese estado fue el primero, encabezado por Miguel Riquelme, que manifestó en un comunicado que se adaptará al criterio del máximo Tribunal de no criminalizar a ninguna mujer por abortar.

En cambio, en Texas entró en vigor una ley que prohíbe la mayoría de los abortos a pesar del dictamen de la Corte Suprema de USA que en 1973 estableció el derecho constitucional a practicarse el procedimiento. Hoy ese estado se convierte en el más restrictivo del país en cuanto al acceso a servicios de interrupción del embarazo.

"La ley de Texas faculta a los ciudadanos particulares a demandar a cualquiera que practique un aborto o que "ayude a realizarlo". Los demandantes que no tienen ninguna relación con la paciente o la clínica pueden demandar y recuperar los honorarios legales, así como 10.000 dólares si ganan". Esto es ¡LOCURA PURA! Podría haber sido Nazi.

Según la ley de Texas, la mujer tendría unas dos semanas para darse cuenta si está embarazada o no y tomar una decisión sobre su embarazo y practicarse un aborto. Pero "Los expertos señalaron que muchas mujeres pueden no llevar un seguimiento cuidadoso de su menstruación, pueden tener ciclos irregulares o pueden no saber la fecha exacta del inicio de su última regla". Pero como bien dijo una científica:

"Obligar a las mujeres a enterarse de un embarazo y a tomar una decisión sobre cómo gestionarlo en un corto periodo de tiempo es antitético a la atención ética".

PERO DEJEMOS A LAS MUJERES EN PAZ

En mi opinión tenemos las mujeres derecho de decidir absolutamente sobre nuestro propio cuerpo… al menos. Pero por el momento, hablemos de otras cosas.

Por ejemplo, de electricidad. Hoy Texas tiene pura electricidad MO-DER-NÍ-SI-MA, pero como ya vimos hace unos meses, el pasado invierno que fue terrible no le sirvió para nada su modernismo es decir la manera de producir electricidad a base de viento y de sol, porque no hubo ni uno ni otro y el estado se quedó casi tres semanas sin electricidad.

En cambio, en México, la CFE, Comisión Federal de Electricidad, tardó menos de una semana para permitirle a Coahuila y otros estados norteños mexicanos el uso de ese recurso vital. Lero lero, ¿no que muy modernos los texanos?

AGUA POTABLE EN "LA LAGUNA".

Dice La Jornada: "En el semidesierto, donde se asienta la región de La Laguna, se levantará la mayor obra de agua potable que dará garantía de distribución del líquido saludable durante los próximos 30 a 40 años. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en su administración se decide con objetividad en torno a los proyectos que emprende porque los Gobiernos anteriores le heredaron un tiradero de obras públicas, que suma miles de clínicas, hospitales y escuelas" El proyecto acuífero de agua saludable para La Laguna constituye un portento que será terminado a fines del año 2023. Su efecto social será multiplicador pues beneficiará a 5 millones de personas.

Aparentemente el río Nazas y sus afluentes son propiedad -en parte- de los potentados de las productoras de leche y de carne, que compraron el derecho de uso del líquido a Gobiernos anteriores. "En el estacionamiento de las oficinas del SAT en Torreón, el mandatario se encontró con los gobernadores José Rosas, de Durango, y Miguel Riquelme, de Coahuila, -que llegaron en pesadas y lujosísimas camionetas blindadas-, pero sobre todo con Eduardo Tricio, el dueño de LA LECHERA LALA, opositor al AMLO. Este tío fue patrocinador de la campaña contra el presidente cuya inolvidable frase era un "peligro para México", del publicista Morris en 2006. El mismo y fue uno de los cinco empresarios que en 2018 le pidieron al candidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, que declinara a favor del panista Ricardo Anaya…

Pero ¿qué creen?, el presidente convenció al empresario de "donar" parte de "su agua" para el proyecto definitivo de brindar agua pulcra a la región de La Laguna. Nomás…

¿QUE NO SERÁ HORA DE QUE TEXAS QUIERA VOLVER A SER TERRITORIO MEXICANO?

[email protected]