Califica Miscelánea Fiscal como un error

Como un "error" calificó el alcalde de Torreón, Jorge Zermeño Infante, la reciente aprobación de la miscelánea fiscal de parte de la Cámara de Diputados, iniciativa impulsada por Morena y que ha generado controversia por los supuestos riesgos de desincentivar las donaciones a organizaciones civiles, debido a que se restaría capacidad de deducibilidad a las personas físicas y grandes contribuyentes; esto entre otras modificaciones tributarias.

Al respecto, el mandatario fue cuestionado ayer jueves por El Siglo de Torreón al finalizar un evento municipal, señaló que incluso existe el riesgo de que desaparezcan muchas de las organizaciones civiles que actualmente apoyan a grupos vulnerables, lo que debió de haberse revisado con detalle de parte de los diputados antes de dar la aprobación que finalmente ocurrió con uso de la mayoría de Morena.

"Me parece un error que el presidente haya enviado en esta iniciativa de eliminar los descuentos que podían hacer los donantes de aquellas sociedades que se dedican a apoyar muchas causas, que deberían de estar en manos del Estado. Cuando hablo del Estado me refiero al Gobierno federal, estatal o municipal, no tendríamos capacidad de atender tantos asilos de ancianos, tantas casas de gente necesitada, tantas instituciones que se dedican a atender discapacidades, gente ciega, gente que no oye, gente que tiene necesidades especiales, de cáncer, de salud… Esto lo hace la sociedad y lo hace con el apoyo solidario de mucha gente, de empresas que al apoyar tienen alguna deducibilidad".

Zermeño Infante advirtió que de reducirse o eliminarse ese recurso en favor de las organizaciones civiles se correrá el riesgo de afectar a todos los beneficiarios, especialmente a quienes por años han dependido de la ayuda de las grandes empresas, no solamente a nivel nacional, sino en escalas menores y en regiones como la Comarca Lagunera.

"No se está teniendo un conocimiento real de las necesidades sociales que atiende la sociedad y que deberían de estar a cargo de los estados, esa era la única manera en la que se apoyaba, hay recursos que nosotros damos, cada año a través del DIF se apoya a muchas organizaciones como estas, pero tienen que complementar con apoyos que reciben de la sociedad… Se van a ver afectadas todas, claro, ahora sí que no son asociaciones de lucro, son asociaciones que atienden como les digo, niños con cáncer, gente invidente, gente con discapacidad, aquí en Torreón hay cuando menos 200".

MISCELÁNEA FISCAL 2022

Fue durante el mismo jueves que la mayoría de Morena y sus partidos aliados aprobaron la llamada "Miscelánea Fiscal 2022", pese a la resistencia de los diputados opositores de bancadas como el PRI y el PAN, se turnó al Senado para su discusión y posible aprobación en los próximos días.

La misma incluye cambios en las leyes del IVA, IEPS, ISR, impuestos aduaneros, Impuesto sobre Automóviles Nuevos y al Código Fiscal de la Federación (CFF); además se prevé un tope para donaciones para organizaciones de la sociedad civil y que eran utilizadas anteriormente como deducciones de grandes empresas.