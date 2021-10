las palabras tienen la palabra

HECHO LA MOCHA

Vivimos una vida muy acelerada, siempre corriendo de aquí para allá, o sea que aplica esa frase de que andamos siempre "hechos la mocha", que quiere decir muy rápido, como una mocha. La pregunta que naturalmente me hacen al respecto es: ¿qué es la mocha?

La mocha es un tren, bueno, en realidad es una locomotora, de aquellas que se usaban antes, que era una máquina de vapor. Sin embargo, la mocha era una versión corta de la locomotora normal, o sea una locomotora "mochada", recortada, más pequeña, la que se usaba para hacer movimientos internos en los patios de los ferrocarriles… porque imagínese usted lo complicado y costoso que era echar a andar una locomotora de las grandotas para hacer movimientos cortos. En cambio, una mocha era más sencilla de operar… y entonces andaban de aquí para allá, moviendo con rapidez los vagones en los patios ferrocarrileros… y de ahí viene la frase "hecho la mocha".

Aquí en México, se sigue usando la palabra mocho para referirse a un individuo manco, aunque decirle mocho a una persona con esa característica suena altamente ofensivo. Manco, lo aclaro por si acaso, es un tipo al que le falta un brazo o una mano o tal vez las dos cosas.

También en el lenguaje coloquial mexicano existe el mocho aplicado a un santurrón o gazmoño, apodo que en este caso suena a burla o escepticismo, como que el "mocho" verdaderamente no es tan apegado a la religión como presume.

Decirle mocho a un católico puede ser a raíz de que no se comparten sus creencias y automáticamente se contrapone con un liberal, porque tradicionalmente los mochos son los conservadores, es decir, los que abogan por que las cosas no cambien y sigan siendo como tradicionalmente han sido.

Dicen, aunque no lo he comprobado, la verdad, que en Chile un mocho es un religioso de órdenes menores. Curiosamente en algunos países centroamericanos, a los liberales les llaman pirujos, pero aquí en México, procure no usar ese término porque para nosotros piruja y pirujo se refiere a personas que practican el oficio más antiguo del mundo, o sea, la prostitución.

Mochuelo es un diminutivo de mocho, pero se refiere a cosas muy diferentes. Existe un mochuelo que es una herramienta de hierro con boca hueca y bordes afilados, una especie de sacabocados que sirve para taladrar.

En algunos países, el mochuelo es un ave rapaz nocturna, una especie de búho pequeño y hasta existe un dicho que reza: "Cada mochuelo a su olivo" que es como aquel que decimos: "Aquí se quebró una taza y cada quien se va a su casa". Se refiere a que cada quien debe estar en su puesto o lugar de trabajo, atendiendo lo que su funcionamiento requiera.

Y, para terminar, mochuelo es también una vasija que se usaba antiguamente en el servicio doméstico. Listo, hemos terminado por hoy este espacio y ya se me hizo tarde, así que ahora me retiro hecho la mocha.

ME PREGUNTA: El significado de chacuaco.

LE RESPONO: El chacuaco es un horno que se usa para fundir minerales de plata. Al usarlo humea abundantemente, por eso se dice "fumas como chacuaco", o sea, que siempre estás echando mucho humo.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA: Para nuestra codicia, lo mucho es poco. Para nuestra necesidad, lo poco es mucho.