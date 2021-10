Reclama decreto para legalizar autos 'chocolate'

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, se lanzó contra el decreto presidencial respecto al proceso de legalización de los vehículos de procedencia extranjera, los llamados "autos chocolate", señaló que se trata de una acción "preocupante" debido al inminente y no calculado daño que se le hará al sector automotriz establecido, a la inercia en la generación de nuevos empleos y a la industria formal en general.

Al finalizar el Subcomité Técnico de Salud de La Laguna, el mandatario dedicó varios minutos para explicar su postura respecto al tema, criticó al Gobierno federal por tomar dicha determinación de forma unilateral, sin consultar o contrastar con los Gobiernos estatales de la frontera, además de buscar generar adeptos políticos sin tomar en cuenta el fondo del fenómeno, que es el que no definir si se seguirán importando vehículos "chocolate".

"No son momentos ahorita para una regularización, parece que escogen lo peor, no hay una consulta con nosotros para poderle decir en buen alid que 'no es momento', que si ya tenemos los vehículos adentro tendríamos que hacerlo paulatinamente, tendríamos que evitar que se internen, que se sigan internando, cerrar las fronteras al paso de automóviles chuecos y tendríamos que hacer muchas acciones... Nada más dicen que van a regularizar, entonces los Estados tenemos que entrarle al desmadre, ¿Qué hacemos?, finalmente el decreto está firmado, ya me queda muy poco por decir".

Riquelme Solís señaló que en Coahuila se tienen contabilizados 110 mil autos de procedencia extranjera, luego del proceso de regularización federal, tomando en cuenta que todas las unidades sean tomadas en cuenta, se podría generar un ingreso a las arcas estatales de 363 millones de pesos, esto solamente respecto al pago de derechos de control vehicular y el laminado de cada unidad.

En total, cada propietario de vehículo "chocolate" deberá pagar los 2,500 pesos de la regularización federal más los 3,321 pesos de los derechos estatales, es decir, deberán desembolsarse 5,821 pesos en pagos inmediatos.

El gobernador dijo que más allá de esas cantidades se debió considerar el impacto directo y colateral a la industria establecida, toda vez que Coahuila tiene un Clúster Automotriz importante y que sufrirá diversas afectaciones ante la pérdida de competitividad a la que se le ha forzado con dicha medida federal.

"No hay como siempre, no hay una opinión nuestra (que se tome en cuenta), no es que no queramos que se regularice, pero que se hagan las cosas bien, si se hace de manera paulatina pues puedes incluso pactar con las empresas, la industria que tenemos y decirles 'a ver, pues ya los tenemos aquí', sí me interesa porque somos un estado metido en la seguridad, me interesa tenerlos ganchados, empadronados, eso es lo que más me interesa, pero no por ello y porque me sirvan o no me vayan a servir los 363 millones o los 400 millones, pues voy a desmadrar mi industria automotriz, esa es una realidad".