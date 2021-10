Descartan nueva orden judicial contra Ancira

Altos Hornos de México (AHMSA) descartó que exista una nueva orden de aprehensión o que se vaya gestionar alguna, por el supuesto incumplimiento en el compromiso de reparación del daño a Petróleos Mexicanos por la compraventa de la industria AgroNitrogenados.

El director de Comunicación Social de la acerera, Francisco Orduña Mangiola, sostuvo que no existe ningún incumplimiento en torno al acuerdo que se exigió firmar a Alonso Ancira para permitirle salir de prisión. De existir, dijo, habrían actuado ya contra el presidente del Consejo de Administración de la siderúrgica de Monclova.

Explicó que el proceso no ha concluido, el juez lo declaró "en suspenso", y prosiguen las acciones de la defensa para comprobar que no hubo ningún delito.

"Cabe recordar que la acusación no está directamente relacionada con el tema AgroNitrogenados, porque no pudieron probar ninguna irregularidad más allá de los dichos del Presidente. La acusación por ´operaciones con recursos de procedencia ilícita no tiene sustento, porque los pagos por 3.8 millones que hizo AHMSA, no Alonso Ancira, a Emilio Lozoya por asesoría y gestiones a nivel internacional salieron de las cuentas de la empresa cuando no era funcionario público y así está establecido en las propias declaraciones del exdirector de Pemex" señaló Orduña.

El pago que se le hizo a Emilio Lozoya fue por trabajos de asesoría y gestoría, que hizo a nivel internacional, principalmente en Asia, para dos proyectos de inversión en que trabajaba AHMSA y que fueron finalmente desechados por el gobierno de Enrique Peña Nieto, apuntó.

El juez no fijó ninguna restricción de movimiento a Alonso Ancira, le fueron restituidos sus pasaportes mexicano y americano (porque goza de ambas nacionalidades) y en su calidad de ciudadano estadounidense se trasladó a ese país, lo que no representa ninguna falta o delito, indicó el vocero.

Recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tiene desde mayo de 2019 el control de las cuentas bancarias embargadas a Alonso Ancira "y no han encontrado irregularidad alguna. De haber encontrado algo, ya lo habrían utilizado" concluyó.