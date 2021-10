T.A.T.U regresa a escena

Lena Katina y Julia Volkova formaron parte de uno de los duetos musicales más controversiales en la industria musical, t.A.T.u, causó gran revuelo a nivel mundial con su mega éxito "All The Things She Said", tras 10 años de su separación oficial, el grupo anuncia que regresará a los escenarios en 2022. Considerada la banda rusa más exitosa a nivel mundial, en 2002 las pantallas de MTV vieron nacer un fenómeno mundial que se convertiría en un icono para la comunidad LGBT, cuando Lena y Julia aparecieron besándose en el video del tema "All The Things She Said", el grupo vendió su imagen como dos chicas supuestamente enamoradas, tomadas de la mano en cada presentación, censuradas en Estados Unidos. Su primer álbum en inglés "200 Km/h In The Wrong Lane", vendieron más de 13 millones de copias. El segundo salió en octubre 2005.

