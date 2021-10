López Obrador anuncia que regularizar 'autos chocolate' costará 2 mil 500 pesos en norte de México

Como lo había adelantado el pasado miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este sábado firmará el decreto para regularizar autos irregulares extranjeros conocidos como "autos chocolate" e informó que se cobrará alrededor de 2 mil 500 pesos por cada vehículo a regularizar.

Al encabezar la ceremonia de inauguración del cuartel de la Guardia Nacional en esta ciudad, el titular del Ejecutivo federal reiteró que lo que se obtenga por esta regularización se quedará en los siete estados fronterizos del norte -donde iniciará- para que sean canalizados para tapar baches.

VER MÁS: Pide CLIP mayor control de las aduanas para evitar ingreso de más vehículos 'chocolate'

Afirmó que esta medida no se realizó antes de las pasadas elecciones intermedias para evitar que se considera que era una "medida electoral" o para sacar raja política.

Se estima que en el estado de Baja California hay alrededor de 800 mil vehículos en esta situación.

VER MÁS: Alcalde de Torreón pide que regularización de autos 'chocolate' sea definitiva

"Quiero hacer mención, aunque es hasta mañana que vamos a firmar el decreto aquí en Baja California, pero quiero adelantar que lucimos el compromiso, nos lo planteó el gobernador Bonilla de que era necesario desde muchos ángulos el que se regularizara los vehículos que no tienen sus papeles en regla, no me gusta llamarles como se les denomina coloquialmente ("chocolate"), señaló el presidente.

"Dijimos que íbamos a atender la petición, nos los plantearon desde antes de la campaña, dijimos que si lo hacemos será después de la campaña para que no se piense que una medida electorera, qué estamos queriendo sacar raja, provecho político o politiquero porque en sentido estricto eso no es política. Entonces dijimos lo vamos a analizar y pasando las elecciones lo resolvemos".

VER MÁS: Regularización de 'autos chocolate' afectará industria en Coahuila

El mandatario federal informó que en la firma de este decreto estarán Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob), y la consejera jurídica de la Presidencia, María Estela Ríos González.

"La vez pasada estuve en Baja California, ya anuncié que vamos a llevar a cabo este programa y ahora ya vengo a decirles que se va a convertir en una realidad, ya mañana (sábado) firmamos el acuerdo, va a estar con nosotros el secretario de Gobernación, la Consejera de Presidencia y vamos a regularizar todos los vehículos que transitan en toda esta zona fronteriza, en todos los municipios de Baja California, todo el estado se van a regularizar los vehículos.

VER MÁS: 'Legalizar chuecos es un proyecto social', señala líder de Onappafa

"Van a aportar una cantidad, van a contribuir creo que son alrededor de 2 mil 500 pesos los que van a aportar para obtener la regularización de sus carros", anunció.

Regularización es un asunto de seguridad, dice el gobernador

Acompañado por el gobernador Jaime Bonilla y por integrantes de su gabinete de seguridad, el Mandatario federal aseguró que se realiza esta medida porque se necesita "tener control" y saber quiénes tienen en posesión esos vehículos "porque se usan esos vehículos muchas veces para cometer ilícitos y no se tiene un registro adecuado".

"Entonces es un asunto también de seguridad, se hará un registro de todos estos vehículos, se va a tener la oportunidad de poderlos utilizar en propiedad, sin que nadie moleste porque van a estar completamente regularizados.

"Y esa cooperación le va a quedar al Estado, no será para la Federación, el acuerdo es que todo lo que se recaude por el pago de ese derecho le queda al Estado de Baja California y a los municipios con el compromiso, eso sí de que ese dinero se destine a resolver el problema de los baches, nada más para eso, que ese recurso sea para que no haya baches en las ciudades.

"No es que 'lo usamos' porque nos hacía falta unas 'suburbanas', y para eso se utilizó, no, será para que no haya baches en las ciudades, por eso vamos mañana a firmar ese acuerdo, aquí en Baja California no usan 'suburbanas'. Las autoridades, también en eso Jaime (Bonilla) ha actuado con austeridad republicana", aseveró.