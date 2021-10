Isabel Huitrón anhela el oro en Campeonato Mundial de Judo para Sordos 2021

La primera mexicana en ganar una medalla de oro en Juegos Sordolímpicos, María Isabel Huitrón Ángeles, se prepara para enfrentar el Campeonato Mundial de Judo para Sordos 2021, justa que se realizará del 27 al 30 de octubre en Versalles, Francia, con la participación de 319 judocas de 27 naciones.

“Vamos por el oro, ese es mi sueño de siempre ganar el oro y poner en alto a México”, declaró la seleccionada nacional categoría -48 Kg.

Debido a la pandemia del COVID-19, el Mundial programado inicialmente del 14 al 19 de abril de 2020, se pospuso, pero eso no impidió a la mexicana continuar con su preparación.

“Ha sido demasiado difícil para mí, porque en todo este año he tenido altas y bajas, pero eso no me detiene, siempre cuento con el apoyo de mi familia, amigos, compañeros y entrenadores me motivan a seguir adelante”, reconoció la representante de Guanajuato.

Actualmente la judoca se prepara en la ciudad de Celaya, con el entrenador Daniel Merced Granados Calderón, quien la acompañara a la competencia, junto con una fisioterapeuta. “Mis compañeros me están apoyando en esto para estar al cien por ciento en el Mundial, trabajamos fuerte para dar lo mejor dentro del tatami”.

Al Mundial de Francia 2021 se presentarán 13 competidoras en la categoría -48 kg y será el último compromiso del año para la mexicana, quien viajará a Francia el 24 de octubre.

En 2022, Isabel Huitrón tendrá su segunda cita en los Juegos Sordolímpicos, justa que está programada en Brasil, con fecha por determinar.