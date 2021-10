Gerardo Arteaga señala que no ha tenido contacto con el Tri desde su baja en Tokio 2020

Gerardo Arteaga, el mexicano que actualmente juega en el Genk de la Liga de Bélgica, aseguró que desde que se dio de baja de la Selección Mexicana para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, no ha tenido contacto con Gerardo Martino.

El defensa habló en una entrevista para Fox Sports, en donde aclaró que no pudo asistir a Tokio 2020 por temas personales, pero asegura que si está comprometido con el Tricolor.

"Tal vez en estos Juegos Olímpicos no pude asistir por temas personales, pero mi compromiso con la Selección siempre ha estado y siempre va a estar al 100% , yo siempre voy a dar lo que sea por la camiseta de México, me toque o no, no hay ningún problema, pero cuando me toque entregarme al 100".

"NO HE TENIDO COMUNICACIÓN CON NADIE (DE SELECCIÓN MEXICANA)" Gerardo Arteaga se refirió a su ausencia del combinado Tricolor, desde su decisión de no ir a los Juegos de Tokio...#FSRadioenCasa pic.twitter.com/FszH9aV3DJ — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) October 14, 2021

Sobre el contacto con Tata Maritno, dijo que no ha tenido contacto alguno desde que llamó para avisar que no iría a los Juegos.

"Desde que hablé para decir que no iba, no he hablado con nadie".

Reconoce que no sabe que hace falta para que sea llamado de nuevo, ya que ha tenido minutos y ha tenido un buen desempeño con su equipo actual.