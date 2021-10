YosStop rompe en llando al saber que sus perros la extrañan en casa

A YosStop le ganó el sentimiento cuando se enteró que Steewy, uno de sus perritos, pasa el tiempo esperando a que regrese a casa, pues suele estar sentado en un taburete azul que está en la sala, y no sube a dormir hasta que Gerardo González , novio de la youtuber, va por él, a pesar de que Steewy puede subir las escaleras por sí solo.

A través de Instagram, Gerardo contó cómo su familia notó que el perrito, con quien Yoseline Hoffman tiene una conexión especial, la extrañaba.

"En una videollamada que tuve con mi familia vieron a Sookie y a Teo acostados junto a mí y me preguntaron que dónde estaba Steewy y les dije que en la sala, me preguntaron si ya no podía subir las escaleras, pero les comenté que no tiene ningún problema para subirlas sino que él prefería quedarse abajo y ya cuando es hora de dormir tengo que ir por él para llevarlo a la recámara. Me dijeron entonces: 'Está esperando a que llegue Yoss'", relata.

En su texto, Gerardo cuenta que cuando fue avisitar a YosS a la cárcel le contó lo que había ocurrido, por lo que no pudo contener el llanto, y posterior a esto, escribió un mensaje dedicado a "ñeñe", como llama cariñosamente a Steewy con quien suma 11 años de experiencias.

Yoseline confesó que saber que su perrito la espera día y noche y que quizá piensa que lo abandonó, la ponía triste, pero al mismo tiempo le daba fuerza y esperanza, para cuando logren reencontrarse puedan aprovechar el tiempo juntos.

"Steewy, mi ñeñe precioso… en el momento en el que Gerardo me contó como Steewy se queda esperándome todos los días y noches en el taburete azul de la sala viendo hacia la puerta rompí en lágrimas, mi ñeñe hermoso, mi primer perrijo, la conexión que tenemos desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sentimos recíprocamente es INMENSO. Obvio me acordé de 'Hachiko', de verdad nunca me imaginé que me fuera a pasar algo así. Ñeñe hermoso, ojalá pudiera escucharte o algo, no te abandoné y voy a regresar contigo, te extraño tanto. Sin duda esto conmueve mi corazón y me dan más ganas y fortaleza para ya estar junto a mis ñeñes. No sé cuánto tiempo nos quede de vida, pero el tiempo que pueda estar con ellos lo voy a aprovechar al máximo dándoles todo mi amor. Gracias por esperarme Steewy, muero de ganas de abrazarte y besarte. Gracias por demostrarme lo que es el amor puro e incondicional. Gracias por ser un maestro para mí y enseñarme lo que es el amor y la conexión tan hermosa que hay entre perritos y humanos. Te amo ñeñe, cuando te pueda volver a ver no te soltaré mi gordito precioso".

Yoseline fue detenida tras ser denunciada por el delito de pornografía infantil en contra de la joven Ainara "S", quien fue víctima de violación cuando era menor de edad.