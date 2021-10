Adolescente es brevemente estrangulada sin provocación por mujer indigente

El ataque ocurrió el pasado 04 de octubre de 2021 en Queens, Neuva York, cuando una joven de 16 años estaba comiendo sushi en la parte exterior de un restaurante y una mujer indigente se el acercó por detrás y colocó su brazo en el cuello de la menor y lo apretó unos cuantos segundos antes de soltarlo.

Las autoridades difundieron el video del ataque en redes sociales con el fin de que el público los ayudara a identificar a la responsable y el pasado 10 de octubre arrestaron a una mujer identificada como Minerva Martinez, de 36 años de edad y un extenso historial de arrestos, en relación al incidente.

Martinez, quien se cree que padece una enfermedad mental, actualmente se encuentra en custodia de las autoridades y enfrenta el cargo de agresión en caso de que sea hallada culpable por el estrangulamiento de la adolescente, informó el Daily Mail.

WANTEDfor Strangulation in front of in the vicinity of at 33-10 Ditmars Boulevard #steinway #queens On 10/04/21 @ 5:22PM Reward up to $3500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! #yourcityyourcall pic.twitter.com/vGVqpQK71j