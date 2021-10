Clayton Kershaw no requerirá operarse pero no jugará playoffs

Los Dodgers recibieron buenas noticias con respecto a Clayton Kershaw, al enterarse que el futuro miembro del Salón de la Fama no necesitará cirugía Tommy John en su codo izquierdo. Kershaw le dijo a la prensa que había recibido una inyección de plasma rica en plaquetas.

El monticular confía estar listo para el comienzo de los campamentos primaverales del próximo año. “Ese será mi tratamiento. Tengo que descansar y dejar que sane”, señaló Kershaw. “No voy a necesitar cirugía y nada de lo que están hablando. Conversé con los doctores y todo está bien. Estaré recuperado para los campamentos. Ese es el plan”.

Kershaw comenzará el receso de campaña como agente libre. Sin embargo, ha dicho repetidamente que no piensa en su futuro, algo que no ha cambiado aún. “Este mes, esto es lo que más me importa”, confesó Kershaw.

“No quiero distraer a nadie y acaparar mucha atención. Tenemos que enfocarnos en los Gigantes. Obviamente estoy desde una perspectiva diferente y eso es frustrante. Creo que dije hace un tiempo que no tenía idea; todavía no la tengo. Así que ganaremos la Serie Mundial y partiremos desde allí”.