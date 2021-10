Medallista olímpica Aremi Fuentes vuelve a exponer engaño con apoyo económico prometido

Aremi Fuentes quien en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 consiguió medalla de bronce en halterofilia informó que el exgobierno de Baja California la volvió a engañar con el apoyo económico prometido por su logro deportivo.

La atleta mexicana detalló que el 8 de octubre le notificaron que su cheque con la cantidad de 50 mil pesos ya estaba disponible, pero cuando lo fue a recoger Fuentes se percató que en la hoja de acuse de recibido se señalaba que el monto económico correspondía a su beca deportiva del periodo de 1 de julio al 31 de diciembre del 2021 y no al reconocimiento prometido por su medalla.

"Es decepcionante tener que acudir a esto de pagarme el estímulo con mi propia beca, cuando el dinero del estímulo aún está en el aire, no existe", expresó Aremi en un video.

Fuentes Zavala hace responsables de este engaño al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla y al exdirector del Instituto del Deportes y la Cultura Física del estado, David González, ya que fueron quienes en un acto público le entregaron la simulación del apoyo.

La medallista olímpica puntualizó que no aceptó el cheque ya que no especifica que se trata de su estímulo económico, "tomé la decisión de no firmar ningún documento, no puedo permitir que se burlen así de mí", declaró Aremi.