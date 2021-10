Familia de Sugey suplica a AMLO intervenga en búsqueda de su hija

La familia de Yajaira Sugey Parra Hernández, desaparecida en Mazatlán hace más de un mes, abordó este viernes al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador para entregarle una carta en la que solicitan su intervención para la localización de la joven de 20 años de edad. Desapareció junto a David Garay Quiñones de 24 años.

En la carta le explican a AMLO los hechos y le indican que ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, ya existe un reporte vigente PASIN/059/2021.

“Señor presidente, tememos por la integridad de ambos, hasta el día de hoy no nos han informado absolutamente nada de los avances de la investigación, hasta el momento son solo hipótesis”, dice el escrito.

La madre de Sugey, Alma Rosa Delia Hernández García, es quien suscribe la carta en la que también expresó que las colaboraciones entre los tres estados Coahuila, Durango y Sinaloa se han vuelto débiles y escasas.

“Cada día que transcurre es una espina en mi corazón, por su ausencia. Por la ausencia de nuestros hijos, porque la madre de David está en esta búsqueda incansable como lo hago yo. Le pido que nos ayude para que podamos encontrarlos con la colaboración de las autoridades correspondientes. Ambos viajaban en un coche, hasta el momento, no se me han mostrado las imágenes de cámaras de seguridad y lo he solicitado. Y sin embargo, no lo han hecho”.

La afligida madre narró al presidente de la República que ante la desaparición de su joven hija, se han manifestado de forma pacífica, han expuesto el caso en los medios de comunicación y han orado con devoción para que aparezcan con bien.

“Hoy la fe y la esperanza la hacemos inquebrantable porque sé que mi hija está en algún lugar, requerimos más ayuda para poderla localizar, y a David también. Gracias señor presidente, porque tengo fe, que al leer estas líneas...nos brindará la ayuda que necesitamos”.

Alma Rosa Delia se plantó esta tarde afuera del Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE) en el municipio de Lerdo. Asistió junto a su madre María Estela y demás familiares. La señora dijo que cuando López Obrador iba llegando al recinto a bordo de una camioneta, fue cuando le entregaron el escrito.

“La petición es para que nos ayude a encontrar a mija porque las autoridades no nos han dado ningún avance, no se sabe nada, ninguna pista y ya es más de un mes. Le pido que me ayude a mover a las autoridades allá en Mazatlán”, comentó la madre de Sujey. Indicó que en los próximos días, estará movilizándose nuevamente a Mazatlán, Sinaloa así como a Durango capital.