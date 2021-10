Ruta 5 en Durango refrenda apoyo a López Obrador y Agua Saludable para La Laguna

La dirigencia estatal de Ruta 5 en Durango refrendó su apoyo al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien hoy viernes estará presente en la región para dar seguimiento al proyecto Agua Saludable para La Laguna.

"Estamos muy contentos de que este proyecto de Agua Saludable para La Laguna vaya a ser una realidad… va a beneficiar a más de un millón 500 mil habitantes. Será una de las más fuertes obras del estado de Durango y que hemos estado esperando. Yo lo digo como empresaria, esto es generar trabajo, y cuando se genera se genera seguridad social, seguridad en todos los sentidos", dijo Sonia Flores, dirigente estatal de Ruta 5.

Es por ello que refrendó su apoyo al presidente, como lo han hecho desde el 2018. "En esta ocasión no es la excepción, es aliado de Morena, del presidente… hemos caminando con él día a día", comentó Flores.

En ese sentido, expresó también su apoyo a Morena y al candidato que se designe en el 2022 para renovar la gubernatura del estado y de los 39 municipios.

Aseguró que de no designarse a Manuel Espino Barrientos, dirigente nacional del movimiento como candidato de Morena a la gubernatura, se apoyará a quien se designe.

"Nosotros siempre lo hemos dicho… es una instrucción de nuestro presidente nacional que seamos aliados porque estamos seguros que Morena no se va a equivocar, que hoy por hoy pondrá al mejor candidato no solo a la gubernatura, si no de los 39 municipios que se le van a jugar y que son de suma importancia para que a Durango le vaya bien", comentó.

