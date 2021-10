Susana Zabaleta confiesa que fuma mariguana para tratar extraña enfermedad

La reconocida cantante y actriz Susana Zavaleta, nacida en Monclova, Coahuila, causó revuelo en redes sociales al revelar que usa mariguana para tratar una enfermedad crónica que padece.

Fue durante una entrevista para el canal de YouTube del “Escorpión Dorado”, donde la artista que recién cumplió sus 57 años el pasado 30 de septiembre, confesó que consume la planta de forma medicinal para calmar los síntomas de su fibromialgia, un trastorno caracterizado por dolor musculoesquelético generalizado acompañado por fatiga, problemas de sueño, memoria y estado de ánimo, de acuerdo a Mayo Clinic.

Sin embargo, Zavaleta aclaró que esta es la única droga que ha probado en su vida.

“Mota, nada más, nunca en mi vida he probado otra cosa, pero me meto mota porque, bueno vas a decir ¡Ay, sí!, pero es que tengo una madre que se llama fibromialgia, ¿la conoces?, es una enfermedad y entonces cuando fumas ya te puedes mover increíblemente bien, ya no te duelen los huesos, las articulaciones y está padrísimo”, comentó la cantante quien recibió diversas bromas por parte del creador de contenido, pues aseguró que sus palabras eran “pretextos de drogadicto”.

Susana Zabaleta no es la única famosa que padece esta extraña enfermedad, pues hace unas semanas, Alicia Machado reveló que también sufre este padecimiento, incluso señaló que fue esta condición la que la puso en desventaja en MasterChef Celebrity México y que por ello terminó siendo eliminada del exitoso reality de cocina de TV Azteca.

¿Qué es la fibromialgia, enfermedad de Susana Zabaleta?

La Secretaría de Salud (SSa), define a la fibromialgia como una enfermedad crónica que se caracteriza principalmente por fatiga y dolor prolongado generalizado en el cuerpo, principalmente en articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos, lo cual, tiene un impacto significativo en la salud mental de las personas que lo padecen pues esta condición, en ocasiones, les impide desarrollar sus actividades cotidianas de manera normal.

Cabe mencionar que esta enfermedad es más frecuente en personas del sexo femenino y de momento, no existe una cuta para esta condición, sin embargo, se puede tratar desde diferentes disciplinas como la reumatología, ortopedia, neurología, psicología y psiquiatría. La fibromialgia está asociada con predisposición genérica, abusos sexuales, físicos y psicológicos, así como con un estilo de vida acelerado y con poco cuidado de la salud.